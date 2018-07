Sagan kan leven met tweede plaats: "Mijn tijd komt nog wel" Nico Dick in Frankrijk

07 juli 2018

17u19 0 Tour De France Weinig ontgoocheling bij Peter Sagan, vandaag in Fontenay-le-Comte. De wereldkampioen gaf na afloop graag toe dat Fernando Gaviria de beste was.

Peter Sagan mocht voorbij de finish meteen naar de dopingcontrole. Maar de Slovaak was niet uit zijn humeur te slaan, al had hij even voordien het onderspit moeten delven tegen Gaviria. "Ik moet daar niet flauw over doen, Gaviria was vandaag beter", toonde hij zijn respect tegenover de Colombiaanse debutant. "Maar ik ben ook best tevreden van mezelf. Ik wilde in topconditie aan de Tour beginnen en dat is me gelukt. Met dank ook aan de ploegmaats die in de finale zowel mezelf als onze klassementsrenner Rafal Majka goed voorin gehouden hebben."

Sagan keek ook al positief vooruit. "Gaviria was nu wel de sterkste, maar mijn tijd komt nog wel. Het groen? Daar kunnen we pas over spreken na de meer heuvelachtige ritten. Er zijn voldoende kansen om het verschil te maken in het puntenklassement."

Ook teammanager Ralf Denk toonde zich achteraf een tevreden man. "En dan heb ik het niet alleen over de goede vorm die Peter Sagan vandaag etaleert, maar ook over het resultaat van Majka. Terwijl een pak klassementsrenners hier kostbare tijd verliest, plaatst Rafal zich hier netjes in de top tien. Bora-Hangrohe is de Tour alvast goed gestart."

Denk hoopt stiekem dat Sagan volgende week het geel kan pakken. "We worden misschien niet bij de favorieten genoemd voor de ploegentijdrit (maandag, red), maar ik ben er van overtuigd dat we de schade kunnen beperken. Als dat lukt, is in de daaropvolgende dagen -met onder meer de rit naar de Mür de Bretagne en de kasseirit- veel mogelijk."