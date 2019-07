Sagan is Van Aert te snel af in heuvelachtige Tour-etappe, Alaphilippe behoudt gele trui XC/JH

17u27 22 Tour de France Peter Sagan heeft de vijfde etappe van de Tour gewonnen. De Slovaak was duidelijk de snelste van een uitgedund peloton. Wout van Aert finishte als tweede, Greg Van Avermaet legde beslag op de vijfde stek. Julian Alaphilippe blijft leider.

De Tour trok vandaag het middengebergte in. De renners kregen tussen Saint-Dié-des-Vosges en Colmar vier gecategoriseerde beklimmingen voor de wielen geschoven. Een uitstekende kans voor de vrijbuiters én… de Belgen. “Een mooie dag om in de ontsnapping te zitten”, klonk het vooraf bij Tim Wellens.

Wellens kleurt etappe

Heel wat landgenoten roerden zich in de openingsfase. Thomas De Gendt probeerde het meerdere malen, maar uiteindelijk was het Wellens die in de vlucht van de dag zat. Hij kreeg het gezelschap van een Deen, Australiër en een Let: Mads Würtz Schmidt, Simon Clarke en Toms Skujins.

De vier leiders kregen niet veel speelruimte van het peloton, waar Deceuninck-Quick.Step, Bora-Hansgrohe en Team Sunweb het tempo bepaalden. Julian Alaphilippe wilde namelijk zijn gele trui niet verliezen, Peter Sagan en Michael Matthews hadden daarnaast hun zinnen op de ritzege gezet.

Wellens sprokkelde onderweg wat bergpunten, maar de zege zat er niet in. De vluchters werden vroegtijdig ingerekend. Vervolgens was een groepssprint onvermijdelijk en daarin toonde Sagan zich duidelijk de snelste. Wout van Aert was een knappe tweede, Julian Alaphilippe mag morgen nog een dagje in het geel rondfietsen.