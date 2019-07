Sagan heeft truirecord van Merckx in zicht Joeri De Knop in Frankrijk

09 juli 2019

En op dag drie van de Tour 2019... greep Peter Sagan al de groene puntentrui. Voor de 107de keer in zijn carrière. Waarmee de 29-jarige Slovaak een magisch record van Eddy Merckx - 111 (gele) truien - voor het grijpen heeft. Sagan onthaalde de vaststelling op de hem typische manier: schouderophalend en laconiek. “Well... Niks is nu al zeker, you know. De Tour is pas begonnen. Uiteraard ben ik blij dat ik dat groen al draag. But it’s still a long long way until the Paris. (sic) Ik neem het dag per dag. Het is wel dit soort uitdagingen dat me op de fiets houdt en me tonnen energie schenkt. Niet dat ik me verveel, hoor. Ik ben er nog altijd en ik heb zeker nog enkele mooie jaren in het verschiet. Maar het wielrennen is zodanig veranderd, dat het fysiek én mentaal niet altijd even makkelijk is om ermee om te gaan.”

“De aanval van Alaphilippe verraste me een beetje”, gaf Sagan toe. “Zó vroeg al, dat had ik niet meteen verwacht. In de spurt voor de dichtste ereplaats werd hij uiteindelijk vijfde. “Spurt? Neen, dat was het niet. Eerder ‘the battle for who’s gonna be the first loser’. Het gevecht voor de titel van beste verliezer.” De kloof op Michael Matthews in het puntenklassement (17 punten) oogt nu al aanzienlijk. Of de Australiër zijn voornaamste tegenstander wordt? “Te vroeg om daar nu al op te antwoorden. Stel me de vraag nog een keer over een dag of tien. Huh.”