Rowe en Martin niet meer van start ondanks beroep: “Incident dat wel 20 keer per rit gebeurt, is nu zwaar bestraft” JSU

25 juli 2019

11u39 1 Tour de France Tony Martin en Luke Rowe zijn niet gestart in de Alpenrit naar Valloire. De twee werden gisteren uit koers gehaald na een aanvaring in het peloton. Het beroep van Jumbo-Visma en Team Ineos haalde bij het CAS haalde niets uit. Ook een filmpje waarin de twee zich met elkaar verzoenden kon geen soelaas brengen.

De diskwalificatie van Martin en Rowe betekent voor zowel Jumbo-Visma als Team Ineos één man minder in de strijd om geel. Met een loodzwaar Alpendrieluik voor de boeg hadden beide ploegen nochtans iedereen kunnen gebruiken om hun kopmannen (Kruijswijk bij Jumb-Visma, Bernal en Thomas bij Team Ineos) bij te staan.

“We hadden tot 11u, maar Luke blijft uitgesloten, ja”, reageerde Ineos-ploegleider Servais Knaven voor de micro van VTM. Eén renner minder is altijd een gemis. Luke is niet de beste klimmer van onze ploeg, maar de eerste 80 kilometer had hij wel z’n werk kunnen doen. Voor mij was het een typisch koersincident dat wel 20 keer gebeurt tijdens een rit. Alleen was dit in beeld en werd het bestraft. Zwaar bestraft.”

Martin: “Hoopte dat uitspraak nog kon worden teruggedraaid”

“We hadden nog wat tijd en we gingen in beroep bij het CAS, ik hoopte dat de uitspraak nog teruggedraaid kon worden. Helaas. Het doel was om Parijs te halen, maar nu lukt dat niet”, aldus Tony Martin in een eerste reactie. De Duitser deed nog een laatste keer uit de doeken wat er precies gebeurde. “Ik wou Steven Kruijswijk in positie brengen en Luke wilde hetzelfde doen met Geraint Thomas. Dat gepositioneer valt dagelijks voor op die manier. Nu gebeurde het in beeld. Het had zo niet mogen gaan, maar zo ging het nu eenmaal. Of renners daarvoor uit koers moeten worden gehaald, is een andere vraag.”