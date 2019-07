Rowe en Martin bieden hun excuses aan in dubbelinterview nadat ze uit Tour worden gezet, Jumbo-Visma en Ineos gaan in beroep AB

24 juli 2019

22u00

Bron: Belga, NOS, Eigen berichtgeving 8 Tour de France Luke Rowe (Ineos) en Tony Martin (Jumbo-Visma) zijn door de wedstrijdjury uit de Tour gezet. De Duitser reed Rowe bijna de kant in toen de Brit het treintje van Jumbo wilde passeren. Een vreemd manoeuvre dat beide renners uiteindelijk zuur opbreekt. Team Ineos en Jumbo-Visma gaan in beroep. Rowe en Martin bieden hun excuses aan in een dubbelinterview. “We zaten tegen onze limiet door de hitte.”

Het peloton nam vandaag een snipperdag na een fel openingsuur en leek in alle rust naar de finish te rijden. Tony Martin en Luke Rowe zorgden echter voor opschudding. Toen Rowe aan kop van het peloton wilde postvatten, reed Martin hem bijna de graskant in. De twee gaven aan dat er “niets aan de hand was”. “We hebben de laatste tien kilometer samen gereden, we zijn samen over de meet gekomen en hebben elkaars hand geschud. We doen allebei hetzelfde werk: we willen onze kopman in goede positie brengen”, vertelde Rowe. Ook kopman Geraint Thomas zag er geen graten in. “Ik zou er niet veel woorden aan verspillen”, zei hij. “Dat is het normale gevecht om een kopman in positie te brengen.”

In het kamp van Jumbo-Visma wou Laurens De Plus het volgende kwijt voor de camera. “Op het eind was het nog vrij stresserend. Ik vond het niet gepast van Ineos: wij reden gewoon rechts van de baan en werden uit de trein geduwd. Tony en Rowe brachten beiden de trein naar voren. Maar goed, dat gebeurt eigenlijk vaak.”

Maar de wedstrijdjury kon er niet mee lachen. Exit Rowe en Martin. Klassementsploegen Ineos (van Bernal en Thomas) en Jumbo-Visma (van Kruijswijk) moeten het met een pion minder doen. Rowe en Martin werden gestraft wegens “geweldpleging”. Naast de uitsluiting kregen ze ook een boete van 1.000 Zwitserse frank (omgerekend 910 euro) en moeten ze vijftig punten inleveren op de UCI-ranking.

🚴‍♂️ | Tony Martin en Luke Rowe zijn even niet de beste vrienden... 😳😱#TDF2019 #TdF #TourdeFrance pic.twitter.com/IFaQE1BmRw Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Team Ineos en Jumbo-Visma gaan in beroep

In een eerste reactie bij de NOS zegt Rowe dat het hem spijt “de jongens in de steek te moeten laten”. Ineos-baas Sir Dave Brailsford noemt het een “zware beslissing”. Team Ineos en Jumbo-Visma blijven dan ook niet bij de pakken zitten en willen de beslissing aanvechten. “We zijn erg teleurgesteld dat Luke Rowe en Tony Martin gediskwalificeerd zijn”, klinkt het bij beide teams. “We gaan in beroep tegen de beslissing.” Voor 11 uur morgenvroeg moet er een beslissing vallen over dat beroep.

We are disappointed that @LukeRowe1990 has been disqualified from #TDF2019 following a racing incident with Tony Martin. Along with @JumboVismaRoad, we are currently looking into an appeal. pic.twitter.com/Ge0PkpDezz Team INEOS(@ TeamINEOS) link

Luke Rowe en Tony Martin excuseren zich zij aan zij

In een dubbelinterview bieden Rowe en Martin hun excuses aan. Bekijk de video hieronder.

🇫🇷 #TDF2019



Statement from @tonymartin85 and @TeamINEOS @LukeRowe1990 about today's race incident and the appeal⤵️ pic.twitter.com/yiPvSQMqt5 Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

“Iedereen heeft de beelden gezien”, zegt Rowe. “Ik maakte een fout in het heetst van de strijd. Het was erg warm en we waren aan het knokken om onze kopmannen in een goeie positie te brengen. We gingen allebei in de fout. Ik wil me verontschuldigen tegenover Tony, Jumbo-Visma, mijn ploegmaats, onze fans en mijn familie. Want ik denk dat ik veel mensen heb ontgoocheld.”

“Na vijf uur in deze hitte zaten we tegen onze limiet”, pikt Martin in. “En toen kregen we ruzie. Ik wil me excuseren voor wat er is gebeurd. Ik voelde me meteen slecht, maar zoals al gezegd gebeurde het in het heetst van de strijd. Zo’n dingen gebeuren soms in de sport. Ik bied dan ook mijn excuses aan bij Luke, Team Ineos en heel de wielerwereld. Het is een harde beslissing van de jury maar we moeten het accepteren.”

“We zullen ermee moeten leven want zij nemen de beslissingen”, besluit Rowe. “Al vind ik het nog altijd overdreven. Het was fout, dat zeker, maar zo’n dingen gebeuren in het wielrennen. Onze ploegen gingen in beroep maar we zullen zien wat ze gaan doen. Fingers crossed... Maar ik vrees dat ze niet veel kans hebben.”