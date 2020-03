Ronde van Frankrijk zoals Parijs-Nice zonder publiek? “Van levensgroot belang dat Tour doorgaat” Redactie

23 maart 2020

18u11

Bron: Le Parisien 8 Wielrennen Het is nog steeds de bedoeling om de Tour te laten doorgaan op het geplande tijdstip. Dat schrijft Le Parisien. Organisator ASO zou de afgelopen Parijs-Nice als voorbeeld willen gebruiken.

Midden alle heisa rond het coronavirus ging de Koers naar de Zon gewoon door, al werd de laatste etappe niet afgewerkt. Aan de start- en finishzone was geen publiek toegelaten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. ASO ziet dit ook als een mogelijkheid voor de Ronde van Frankrijk, die normaal gezien tussen 27 juni en 19 juli gereden wordt.

Er liggen nog extra maatregelen op tafel indien de dreiging van het coronavirus nog niet gaan liggen is in de zomer. Zo zou de befaamde publiciteitskaravaan, die elke etappe voor het peloton uitrijdt, kunnen verdwijnen. Ook de drukke startdorpen zouden kunnen worden geschrapt. Daarmee zou de Tour zich helemaal concentreren op het sportieve.

Frans minister van sport Roxana Maracineanu staat voortdurend in contact met organisator ASO. Ze had het naast de Tour ook over de Olympische Spelen. “Het is van levensgroot belang dat die evenementen doorgaan”, vertelde ze bij France Inter. Vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault vertelde eerder al dat hij een afgelasting van de Tour zeker als een mogelijkheid ziet.

