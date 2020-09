Romain Bardet met hersenschudding uit de Tour Redactie

11 september 2020

22u40

Bron: Belga 0 Tour de France Romain Bardet stapt uit de Tour. De kopman van AG2R La Mondiale liep tijdens de dertiende rit bij een val een hersenschudding op. Hij stond elfde in het algemeen klassement.

De 29-jarige Fransman, die vorig jaar het bergklassement won en in 2016 (tweede) en 2017 (derde) dichte ereplaatsen haalde in het algemeen klassement, werd na de aankomst in Puy Mary onderzocht in het ziekenhuis van Clermont-Ferrand.

"Het was een zware val in de afdaling", reageerde de klimmer in een persbericht. "Ik heb de hele dag afgezien en de onderzoeken hebben me verteld wat ik al verwachtte. Ik kan de race niet verderzetten."

"Een scan van het hoofd van Romain heeft geen verdere schade aan het licht gebracht", preciseerde teamdokter Eric Bouvat. "Hij moest door de hersenschudding echter stoppen. Wanneer hij kan hervatten, hangt af van de evolutie van zijn blessure."

