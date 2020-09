Roglic wint eerste aankomst bergop in de Tour na formidabel werk van Aert op Orcières-Merlette DMM

01 september 2020

17u42 2 Tour de France Primoz Roglic heeft de eerste aankomst bergop in de Tour gewonnen. De Sloveen rondde indrukwekkend voorbereidend werk van Wout van Aert af op de flanken van Orcières-Merlette. Pogacar werd tweede, Martin derde. Julian Alaphilippe behoudt zijn gele leiderstrui.

Orcières-Merlette. Een naam als een klok voor wie er in de jaren zeventig bij was om de strapatsen van Merckx en Ocaña van kortbij te volgen. Na een lange afwezigheid kwam de illustere klim dit jaar voor het eerst sinds 1989 weer in het parcours opduiken en dan nog wel als eerste aankomst bergop. Code oranje dus voor de klassementsmannen.

Beginnen deed het evenwel met een witte vlag. Tiesj Benoot vertrok meteen bij de officiële start. Onze landgenoot mocht met vijf anderen een ticket ophalen voor de vlucht van de dag. Deceuninck-Quick.Step zag niemand meeglippen die een bedreiging vormde voor de gele trui van Alaphilippe. Ook de wind zat mee, er waren slechtere scenario’s denkbaar.

Veel verder dan drie minuten reden Benoot en co niet weg. Bij de tussensprint wist Bennett zich ondertussen naast Sagan te hijsen in de strijd om het groen. Toch mag de Slovaak morgen weer met de puntentrui om de lenden vertrekken. Het algemene klassement geeft de doorslag en daarbij doet Sagan merkelijk beter dan zijn Ierse concurrent.

Op een golvend parcours lag de wedstrijd daarna lange tijd in dezelfde plooi - in de kopgroep werd zelfs niet gekoerst om de bergpunten. Het was een jammerlijke val van Benoot die de finale zou inleiden. Onze landgenoot verdween in een dalende strook via de vangrail in de berm. De grootste schade was een gebroken fietskader - gelukkig maar.

Aan de voet van de slotklim naar Orcières-Merlette was het lied van de laatst overgebleven vluchter uit. Een streep van Asgreen zorgde ervoor dat een uitgedund peloton Krists Neilands opslokte. De klassementsploegen organiseerden zich rond hun kopmannen. Al was het vooral weer Wout van Aert die de show stal. Onze landgenoot voerde de forcing in dienst van kopman Roglic met een geweldig lange kopbeurt.

Dadelijk meer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meespelen met de Gouden Tour? Speel mee via goudentour.be en win één van de dagprijzen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.