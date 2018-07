Roglic bekroont aanvalswerk in laatste Pyreneeënrit, Thomas laat niet van z'n pluimen en start morgen in gele trui aan de tijdrit GVS en DMM

27 juli 2018

17u45

Bron: Eigen berichtgeving 24 Tour De France Primoz Roglic heeft de laatste Pyreneeënrit in de Tour gewonnen. De Sloveen van LottoNL-Jumbo legde de gele trui van Geraint Thomas bergop meermaals op de rooster, maar sloop uiteindelijk in een razende afdaling weg. Morgen is er de allesbeslissende tijdrit, Thomas kan de eindzege stilaan ruiken.

Rit negentien in de Tour en de allerlaatste kans voor de concurrenten van Geraint Thomas om bergop nog een plannetje te bekokstoven. Dumoulin, Roglic en co kregen met de Aspin, de Tourmalet en de Aubisque drie ronkende Pyreneeënnamen voorgeschoteld. Afwachten wiens gebeden in startplaats Lourdes het meest werden verhoord.

Die van Julian Alaphilippe in elk geval wel, al zorgde de Fransman daar in hoofdzaak zelf voor. De springveer van Quick.Step schoot op de Aspin gezwind voorbij alles en iedereen naar de bergpunten. De bollentrui gaat zo in Parijs met zekerheid naar Alaphilippe, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes zag het graag gebeuren.

Verder een twintigtal renners in de spits van de wedstrijd, terwijl het achteraan alle hens aan dek was voor Peter Sagan. De wereldkampioen wielrennen zag af bij de beesten, maar loodste zichzelf uiteindelijk toch in veiligheid naar de haven. Iets wat niet lukte voor Jelle Vanendert. Onze landgenoot verliet de Tour met maagklachten en zo bleven bij Lotto-Soudal nog drie renners in koers.

Bardet en Landa van ver, koers bij de favorieten

Voor een stevig moment van opwinding was het wachten op de Tourmalet. Landa en Bardet werkten zich met nog meer dan 100 kilometer te gaan los op de moeder der Pyreneeën. Team Sky liet betijen, terwijl de twee op de pasovergang bijna voorin kwamen aansluiten. De uitgezakte Amador sloeg het laatste bruggetje. Interessante move. Veel kochten Bardet en Landa niet met hun poging, want bij de favorieten was het op de Aubisque koers van de bovenste plank.

Kruijswijk en Roglic bestookten de Sky-trein elk om beurten, wat vooral bij Quintana voor flink wat averij zorgde. Gele trui Geraint Thomas liet zich niet naar de slachtbank leiden en kon met dank aan Dumoulin - die voor zijn tweede plaats reed - telkens zonder moeite terugkeren. In de laatste meters bergop vloeide alles weer samen bij de favorieten. Op naar een zinderende afdaling.

Roglic in afdaling, Thomas zegezeker

Daarin zette Roglic de rest nog maar eens onder druk. De voormalige schansspringer smeet zich als een steen naar beneden en kon onder meer dankzij de motoren een gaatje slaan. Dumoulin moest passen, terwijl ook de rest geen antwoord had op de razende afdaling van de Sloveen.

Roglic had zo nog voor de streep in Laruns gewonnen spel. De kopman van LottoNL-Jumbo bouwde zijn voorsprong zelfs nog uit en sprong in één adem over Chris Froome naar de derde plaats in het klassement.

De tijdrit van morgen belooft dus nog een spannend kijkstuk te worden. De strijd om de laatste podiumplaatsen ligt immers wagenwijd op. Met Dumoulin, Roglic en Froome staan drie renners binnen de halve minuut. En Thomas? Die mag zich met een tweede plaats vandaag en extra bonificatieseconden stilaan rijk rekenen.