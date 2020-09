Roger De Vlaeminck: “Ik snap het niet. Wout van Aert moet naar een andere ploeg gaan” ODBS

16 september 2020

12u53 10 Tour de France Op 24 augustus werd Roger De Vlaeminck 73 jaar jong. Om een mening zit de wielerlegende nog altijd niet verlegen. “Wat Wout in dienst van Roglic in deze Tour doet, snap ik niet. Ik zou het zelf nooit gekund hebben.”

Als Roger De Vlaeminck van één ding genoten heeft in deze Tour, is het de ontluiking van al dat jonge talent. “Kämna, Hirschi vooral... Daarom hoop ik dat Pogacar de boel nog kan omgooien. Roglic geeft me een wat mindere indruk. In vergelijking met de eerste tien dagen dan toch. Nu ja, enerzijds moet je natuurlijk realistisch zijn en lijkt een scenario waarin Pogacar pas in de laatste honderden meters aangaat het meest waarschijnlijk. Eerder zie ik ze niet aanvallen. Pogacar zal toch schrik hebben van Roglic en Roglic zal dat hebben van Pogacar. Maar zo kan die laatste misschien nog een twintigtal seconden pakken en zich zo goed positioneren voor de klimtijdrit van zaterdag. Anderzijds: Pogacar is er 21, met zo’n jonge gasten weet je nooit. Zij kennen hun limieten nog niet. Misschien zorgt hij wel voor een héél straf nummer vandaag. Als ik naar het verleden mag wijzen, kijk naar Felice Gimondi. Die won op zijn 22ste, nota bene net zoals Pogacar in zijn debuutjaar, meteen drie ritzeges en het eindklassement.”

Wie weet, gaat straks die vergelijking wel op. Tadej Pogacar zit aan twee ritzeges en heeft nog twee kansen om er daar een derde aan toe te voegen. En met 40 seconden op Roglic is het verschil speelbaar. Naast de Sloveense tweestrijd ziet De Vlaeminck vandaag opnieuw een lange ontsnapping van een paar renners die uiteindelijk al blij zullen mogen zijn dat ze in de top tien eindigen. Een ‘schone’ koninginnenrit, verwacht hij. Al vindt de wielerlegende het spijtig dat de grote coureurs zich tegenwoordig zo graag wentelen in de ploegentactiek. “Als Roglic straks de Tour wint, zal hij zelf nog geen tien kilometer op kop gereden hebben he... Dat was in mijn tijd toch anders. Eddy Merckx, die had zeven minuten voorsprong op het nummer twee en reed vervolgens iedereen nog eens in de vernieling. (lacht) Natuurlijk, zoals Eddy zijn er geen twee.”

Gehoord in deze Tour heeft De Vlaeminck zijn poulain Wout van Aert nog niet, genoten van zijn prestaties wel. Al snapt hij niets van Van Aerts rol als superhelper in de geoliede machine die Jumbo-Visma heet. “In zijn plaats zou ik al dat knechtenwerk nooit gedaan hebben. Hij moet dringend naar een andere ploeg waar hij ook in zo’n ronde wel dé man is. En dan vol voor de groene trui gaan. Het geel is te hoog gegrepen voor hem. De Tour ooit winnen, dat zie ik Van Aert niet doen. Neemt niet weg dat hij zich nu met recht en reden de beste renner van het peloton mag noemen. Samen met Mathieu van der Poel. Wat ik vijf jaar geleden al voorspeld had. Hopelijk knipt hij straks ook écht in zijn crossprogramma. Want zo is hij al drie grote klassieke zeges misgelopen. Dat hij straks weer geen 30 crossen rijdt he! Tien, maximaal. Ik deed er in mijn tijd ook maar een vijftiental hoor.”

