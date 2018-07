Rode lantaarn Craddock schrijft Tour-geschiedenis na zijn hachelijke tocht: "Nu tijd voor een pint" MDB

30 juli 2018

18u01 0

In de rijke geschiedenis van de Ronde van Frankrijk viel het nooit voor dat één renner van de eerste tot en met de laatste etappe telkens op de laatste plek in het klassement stond. Tot gisteren, want Lawson Craddock droeg de volledige Tour de rode lantaarn. Dat had natuurlijk alles te maken met zijn val in de eerste etappe. De ploegmaat van Sep Vanmarcke bij EF-Drapac liep daarbij een breuk in het schouderblad op, maar zette door. Gisteren haalde de Amerikaan Parijs. Hij deed er in die drie weken 4 uur 34 minuten en 19 seconden langer over dan de uiteindelijke winnaar Geraint Thomas.

👏 @lawsoncraddock is the first rider ever in the history of @letour to keep his last posistion during the 21 stages of Le Tour.

👏 @lawsoncraddock est le premier coureur de l'histoire du @LeTour à conserver sa position de lanterne rouge du début à la fin.

#TDF2018 pic.twitter.com/2ccEdcCERN Le Tour de France(@ LeTour) link

"Zo gelukkig om de finish van de Tour de France te halen na drie beproevende weken", liet Craddock weten op Twitter. "Bedankt aan iedereen die me op de weg mee heeft geholpen. Ik had het niet zonder jullie kunnen doen. Tijd voor een pint."

(Lees hieronder verder)

Final donation to the @AlkekVelodrome! So happy to make it to the finish of the Tour de France after such a testing three weeks. Thanks to everyone that helped push me along the way! I couldn’t have done it without you! Time for a beer. https://t.co/oRUzsNB3ao #HoustonStrong pic.twitter.com/1DOcdTdpd5 Lawson Craddock(@ lawsoncraddock) link

Het einde van een lange lijdensweg dus. Craddock beloofde meteen na zijn val per uitgereden rit honderd dollar te doneren voor de heropbouw van een velodroom in Houston. De wielerbaan in Texas kreeg het zwaar te verduren door orkaan Harvey, maar wordt dankzij de inspanningen van Craddock weldra weer opgeblonken. De Amerikaan reed de Tour uit en inspireerde ook anderen om geld te doneren. In totaal leverde de Tour omgerekend zo’n 170.000 euro op voor de heropbouw van de wielerpiste.