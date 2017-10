Rob Peeters (32) stopt met veldrijden: "Ze rijden te rap" - Nog geen medailles voor Belgen op EK baan 20u16

Veldrijder Rob Peeters houdt het op 32-jarige leeftijd voor bekeken. Na een lange carrière aan de top merkte Peeters de voorbije maanden dat meestrijden voor het podium er niet meer in zat. "Ik heb geen zin om nog langer aan te modderen", vertelt hij. "Na dit veldritseizoen houd ik het voor bekeken. Ze rijden te rap. Eigenlijk vooral sinds de komst van Mathieu van der Poel en Wout van Aert is het steeds moeilijker geworden. Vroeger werd na een rondje rap rijden al eens getemporiseerd. Dat is nu nooit meer het geval. Daarnaast zijn de parcoursen ook niet in mijn voordeel veranderd. Ik ben een renner die het moet hebben van zijn vermogen, maar de laatste jaren is het veldrijden geëvolueerd naar een sport die steeds meer techniek vereist. Ik gebruik dat overigens niet als excuus, ik stel het gewoon vast. Kijk, ik heb er deze zomer nog een keer alles voor gedaan, maar het lukt niet om nog voor de ereplaatsen mee te doen. Dan hou ik liever de eer aan mezelf. Het is mooi geweest, maar om aan te modderen, heb ik geen zin."



Op het WK in Koksijde in 2012 veroverde Peeters zilver achter Niels Albert. Ook op het BK stond hij twee keer op het podium.

"Korte Tour-etappe krijgt veldritstart"

Nu het parcours van de Tour de France bekend is geworden, komen ook steeds meer details naar buiten. Zo krijgt de 17de rit een startschot dat vergelijkbaar is met het veldrijden. Dat zegt parcoursbouwer Thierry Gouvenou in een interview met La Dernière Heure. Op papier is deze rit al enorm spectaculair met drie joekelbeklimmingen in de 65 kilometer die de etappe lang is. Gouvenou zegt in het interview dat de start plaatsvindt op basis van rangschikking in het algemeen klassement. De eerste startrij bestaat dus uit renners die in de top-10 in de strijd om de gele trui staan. Dit is gedaan omdat de start van groot belang gaat zijn. Meteen vanuit het begin loopt de weg omhoog op Col de Peyresourde, dezelfde klim die afgelopen jaar werd opgenomen in het parcours.

Nog geen Belgische medailles op EK baan

De Belgische mannenploeg is achtste geëindigd in de ploegenachtervolging op het EK baanwielrennen in Berlijn. In de kwalificaties gisteren moest de mannenploeg in laatste instantie een wissel invoeren omdat Moreno De Pauw kampte met migraine. Hij werd vervangen door Kenny De Ketele. Met ook nog Gerben Thijssen, Sasha Weemaes en Lindsay De Vylder werd de achtste plaats en het bijhorend finaleticket behaald, ondermeer dankzij een valpartij bij het Britse team. In die finale finishten de Belgen ook als achtste. De vrouwen wisten zich te kwalificeren met een zevende plaats. Vandaag deden Annelies Dom, Lotte Kopecky, Gilke Croket en Saartje Vandenbroucke het beter dan de Wit-Russische ploeg en het Duitse team. Ze eindigden met een tijd van 4.35.273 op een zesde stek.



Kopecky kwam ook nog aan de bak in de afvalling. Ze greep daarin met een vierde plaats net naast een medaille. Het goud ging naar de Nederlandse titelverdedigster Kirsten Wild, voor de Russische Evgenia Augustinas en de Italiaanse Maria Giulia Confalonieri. In de scratch bij de mannen eindigde Kenny De Ketele op een achtste stek. Het goud was voor de Fransman Adrien Garel, het zilver voor de Hongaar Kristian Lovassy en het brons voor de Oekraïner Roman Gladysh.