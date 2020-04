Rigoberto Uran uit bezorgdheid: “Slechts drie ploegen zouden afgelasting Tour overleven” MDRW

21 april 2020

18u12

Bron: Colombiaanse wielerfederatie 0 Wielrennen De Tour is van levensbelang voor de wielersport, die grotendeels drijft op sponsorgeld. Hoewel de organisatie een nieuwe datum prikte, blijft het hoogst onzeker of La Grande Boucle dit jaar wel zal kunnen doorgaan. Een afgelasting zou volgens Rigoberto Uran, kopman bij Education First, desastreuze gevolgen hebben.

Enkele weken geleden hakten de UCI en ASO de knoop door. De Ronde van Frankrijk werd verhuisd naar eind augustus. Daarna volgen de Giro en de Vuelta, terwijl ook de klassiekers nog moeten worden ingepast. Toch zijn de meeste virologen pessimistisch zolang er geen vaccin is. Volgens Uran, die drie keer op het podium van een grote ronde stond, is het doorgaan van de Tour een must. “Wielrennen is een arme sport, want het wordt enkel ondersteund door de zakenwereld. Als de Tour niet doorgaat, zou dat een catastrofe zijn”, vertelde hij in een interview met de Colombiaanse wielerfederatie.

Ik heb al plannen gemaakt voor mijn leven na de koers, maar voor zij die pas komen kijken in de sport, is het moeilijker. Rigoberto Uran

De gevolgen zouden volgens Uran niet te overzien zijn. “Van de 18 WorldTour-ploegen zouden er slechts 3 overleven en de anderen hun toekomst zou bijzonder ingewikkeld zijn. Er zijn nu slechts drie kapitaalkrachtige teams.” De Colombiaan wil zelf het liefst zo snel mogelijk weer op de fiets springen. Hij vreest dat hoe langer we wachten, hoe meer sponsoren het peloton zullen verlaten. “Er zijn maar een paar sectoren in de wereld die goed draaien. Als dit zo doorgaat, gaan we naar een mondiale crisis. En ook het wielrennen zal dan delen in de klappen. Want als bedrijven het moeilijk krijgen, zullen ze als eerste besparen op de sponsoring van onze wielerploegen.”

Het uitstel van de Tour geeft Uran wel de tijd om volledig te herstellen. De ploegmakker van Sep Vanmarcke kwam in de Vuelta zwaar ten val. Hij brak daarbij niet alleen een sleutelbeen en schouderblad, maar ook enkele ribben die dan weer voor schade aan zijn longen zorgden. “Na zeven uur opereren, vertelde de dokter aan mijn familie dat de puzzel compleet was”, vertelde de Colombiaan eerder. Volgens de artsen heeft hij héél veel geluk gehad.

De 33-jarige klimmer verdiende over de jaren flink z’n boterham. Een afgelasting van de Tour zou voor hem persoonlijk geen ramp zijn. Hij vreest in eerste instantie voor zijn jongere collega’s. “Neem nu Dani Martínez of Sergio Higuita (Colombiaanse ploeggenoten, red.) die dit jaar echt sterk bezig waren. Ze hebben misschien net een huis gekocht voor hun ouders en opeens barst de coronacrisis los. Education First houdt tegenwoordig 40 procent van ons loon af om de kosten te dekken. En er zijn ook al een heleboel werknemers ontslagen. Ik heb al plannen gemaakt voor mijn leven na de koers, maar voor zij die pas komen kijken in de sport, is het moeilijker.”

De Colombiaan zou het overigens geen probleem vinden om de Tour pas helemaal op het einde van het jaar te rijden. “Als we in de kou moeten fietsen, dan is dat maar zo. We moeten momenteel voor alles openstaan”, blijft hij optimistisch. Eerder opperde de teambaas van BORA-Hansgrohe om desnoods tot Kerstmis te koersen.

Lees ook:

Hugo Camps: “Ik vind het wel iets hebben, de Tour in september”

Dopinggebruik lag er nooit dikker op dan in de Waalse Pijl van 1994: het verhaal achter het wonderjaar van Gewiss-Ballan

Teambaas BORA-hansgrohe: “Zijn bereid om tot Kerstmis te koersen”