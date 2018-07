RETRO. De allerkortste rit ooit in de Tour, met een bijna-opgave van Merckx én de zege voor een zieke Spanjaard DMM

25 juli 2018

08u00 0 Tour De France Slechts 65 kilometer vandaag in de Tour. "Dat moet de kortste rit ooit zijn in de Ronde van Frankrijk", horen wij u denken. Mis, want begin jaren '70 stonden nog kortere ritten op het programma. 19,6 kilometer van Luchon naar Superbagnères om precies te zijn.

Het is de laatste jaren een trend geworden bij de Tourorganisatie. De renners in de derde Tourweek over een korte, maar krachtige rit sturen om zo extra suspens op de beeldbuis te brengen. Vorig jaar was er een rit van 101 kilometer naar Foix, dit jaar vult de 65 kilometer lange tocht naar Saint-Lary-Soulan die rol in. Onderweg met de Peyresourde, de klim naar Val-Louron en de Col du Portet drie beklimmingen. Bovendien schieten de renners ook nog eens Formule 1-gewijs uit een soort startgrid. Spektakel verzekerd dus.

Dat was het ook 47 jaar geleden toen de allerkortste rit ooit in de Tour op het programma stond. Op 13 juli 1971 bestond de 15de rit van de Ronde van Frankrijk er in wezen uit om de klim naar Superbagnères over een afstand van 19,6 kilometer af te leggen. In tegenstelling tot een klimtijdrit startten alle renners in peloton in Luchon. Een unicum in de geschiedenis van de Tour.

Er waren uiteraard wel al korte ritten geweest, zeker toen in de jaren 60' werd gewerkt met ochtend- en middagetappes. Een alleenstaande, ultrakorte rit op één dag van net geen 20 kilometer was echter een nieuwigheidje.

Merckx wil opgeven, Spanjaard met nieraandoening wint

Het werd bovendien een etappe die voor een stevige voetnoot in de Tourgeschiedenis zou zorgen. Zo weigerde - de toen tweevoudige eindwinnaar - Eddy Merckx in de gele trui te starten nadat hij die één dag eerder had veroverd ten koste van Luis Ocaña. De Spaanse uitdager van Merckx was op 12 juli in de afdaling van de Col de Menté zwaar ten val gekomen, met een opgave in de gele trui tot gevolg. Uit respect liet Merckx het kleinood liggen aan de start van de klim naar Superbagnères. Van een statement gesproken.

Overigens zou één van onze landgenoten heel dicht bij de zege komen die dag. Niemand minder dan Lucien Van Impe (later in Parijs derde op meer dan elf minuten van Merckx) trok op zijn terrein in de Pyreneeën ten aanval. De laatste Belgische Tourwinnaar strandde evenwel op 26 seconden van een echte rasklimmer. José Manuel Fuente, de man die in een korte carrière van vijf jaar vier maal het bergklassement in de Giro wist te winnen en ook twee keer naar de eindzege reed in de Ronde van Spanje.

Fuente, die tijdens zijn carrière al hinder ondervond van een nieraandoening, voltooide de rit in iets meer dan 48 minuten. De Spanjaard fietste Eddy Peelman daarmee op meer dan 9 minuten. De man uit Baasrode - zelf ook winnaar van 9 ritten in de Vuelta - kwam daarmee zes tellen buiten tijd aan. Gelukkig voor Peelman zag de Tourorganisatie die enkele seconden door de vingers en zo mocht de Oost-Vlaming alsnog de Tour uitrijden.

Ook Merckx zou zijn weg verderzetten nadat hij tijdens de korte rit even had gedacht aan een opgave. De grootste wielrenner aller tijden wou niet winnen ten koste van de valpartij van Ocaña. Tourbaas Lévitan overtuigde 'de Kannibaal' alsnog om door te zetten en verder te fietsen naar een derde eindzege.