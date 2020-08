Renners neutraliseren de koers na talloze valpartijen: “Die laatste afdaling lag vol olie” XC

29 augustus 2020

18u08 2 Tour de France Het regende valpartijen in de eerste etappe van de Tour de France. Onder anderen Pavel Sivakov, Julian Alaphilippe, Caleb Ewan en Wout van Aert gingen door de spekgladde wegen tegen de grond. Uiteindelijk kreeg Tony Martin er genoeg van. De Duitser van Jumbo-Visma legde het blok erop, waarna het peloton het rustig aan deed op weg naar de finale. Hieronder vindt u een overzicht van alle tuimelpertes.

Vervolgens geeft Tony Martin qua veiligheid het goede voorbeeld namens Jumbo-Visma. Geen risico's op de ijsbaan. pic.twitter.com/wJohRA4deP Raymond Kerckhoffs(@ raykerckhoffs) link

Tony Martin deed op een goeie 50 kilometer van het einde het veelzeggende teken: de Duitser legde eigenhandig het blok op de koers. “Het was een nerveuze wedstrijd, met meerdere valpartijen. De straten waren ongelooflijk glad en moeilijk in te schatten. Er lag ook olie op de weg”, reageerde Martin na de koers. “Ik merkte dat alle renners graag de koers wilden neutraliseren. Maar niemand zette echt de eerste stap. Goed, dan heb ik het initiatief genomen en geprobeerd met aanwijzingen om te koers te neutraliseren. Ik ben trots op het hele peloton dat we samengebleven zijn. Dat is een belangrijk signaal voor meer veiligheid in de koers”, besloot de Duitser van Jumbo-Visma.



Gesink: “Helft van de renners wist niet dat tijdsopname vroeger stopgezet werd”

Ook Martins ploegmaat Robert Gesink deed bij de NOS zijn beklag over de passieve houding van de Internationale Wielerunie UCI. “De UCI doet niks, wij moeten de koers zelf neutraliseren. Als we dat niet doen, liggen er twintig renners over het muurtje.”

De wedstrijdorganisatie besliste in de finale om de tijdsopname stop te zetten op drie kilometer van het einde. “Dat had veel eerder gedaan moeten worden”, aldus Gesink. “De helft van de renners wist het ook niet. Daardoor gebeurt die laatste valpartij. Bovendien lag de laatste afdaling vol olie. Daar had de UCI toch ook al moeten ingrijpen? Gelukkig hebben wij het dan maar gedaan.”

This is how today's descents looked like: it was basically an ice skating rink. Riders crashed no matter their skills or speed, it was a lottery. The peloton made the right decision to go slow. 👍 (via @j_hernandez89 ) #TDF2020pic.twitter.com/zwiGI3jX7T Mihai Simion(@ faustocoppi60) link

Benoot: “Zes of zeven valpartijen gezien”

Ook Tiesj Benoot was onder de indruk van de situatie. “Ik heb het nog nooit zo glad geweten. Het was ongelooflijk”, klonk het bij de renner van Sunweb. “Of ik bang was? Ja, het was spannend. Toen mijn ploegmaat Cees Bol lek reed, zat ik een tijdje achterin het peloton. En dan heb ik zes of zeven valpartijen gezien. Volgens mij zijn de meeste sprinters ook gevallen. Het is dan ook goed dat de renners uiteindelijk besloten om de koers stil te leggen.”

Bekijk hieronder de verschillende valpartijen:

15u14: Valpartij in peloton, Bennett en Pozzovivo behoren tot de slachtoffers

15u39: Sivakov maakt stevige smak, ook onder meer Latour en Fraile gaan tegen de grond

15u58: Alaphilippe onderuit na slipper, jarige Amador ook geveld

16u16: Schuiver Quintana

🟡🟡TOUR DE FRANCE🟡🟡



Nairo Quintana presente en una de las caídas pero sin mayores consecuencias por ahora.#TDF2020 #LeTour2020 #Nairo pic.twitter.com/3e3ZY6c0ml Futbol Los Domingos(@ FutbolDomingo_) link

16u22: Nieuwe valpartij Sivakov, Arndt ligt erbij

❌ On the run in back to Nice, @PavelSivakov has crashed once again.



❌ Sur le retour vers Nice, Pavel Sivakov est à nouveau allé à terre.#TDF2020 pic.twitter.com/QQdRkGyZ8M Tour de France™(@ LeTour) link

16u25: Amador andermaal tegen de grond, net zoals De La Cruz, Sanchez en Nieve

16u32: Ook Van Aert maakt kennis met asfalt, Ewan grootste slachtoffer

17u03: López knalt tegen verkeersbord

🌧️ @SupermanlopezN slips in a turn at the head of the peloton. He changes bike and he sets off again.



🌧️ Miguel Angel Lopez a perdu l'adhérence dans un virage alors qu'il était en tête du peloton. Il a changé de vélo et est reparti.#TDF2020 pic.twitter.com/qOaMrddMFE Tour de France™(@ LeTour) link

It's slick out there in Nice for the first stage of the Tour de France. Miguel Angel Lopez fortunate to stand up quickly after this crash. pic.twitter.com/U46pGcQBhi Nick Zaccardi(@ nzaccardi) link

17u35: Ook Bennett gaat onderuit

18u03: Grote valpartij in slotfase mét Pinot

