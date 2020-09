Remco Evenepoel: “Dat renners van 22 jaar de Tour winnen, is motiverend” ABD

21 september 2020

12u13

Bron: RTBF 0 Tour de France Ook Remco Evenepoel (20) heeft met grote ogen gekeken naar de prestatie van Ook Remco Evenepoel (20) heeft met grote ogen gekeken naar de prestatie van Tourwinnaar Tadej Pogacar . De 22-jarige Sloveen won de Ronde van Frankrijk na een ware krachttoer in de slottijdrit. En dat één jaar na de triomftocht van Egan Bernal (23), eveneens een generatiegenoot van Evenepoel. “Dit werkt motiverend”, vertelt het toptalent van Deceuninck-Quick.Step aan de RTBF.

“Ik voel me goed. Elke dag maak ik progressie”, zegt Evenepoel. Hij revalideert nog steeds na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. Tijd had hij dus genoeg om de Ronde van Frankrijk op de voet te volgen. En of hij iets geleerd heeft. “Als er aan het einde een tijdrit is, kan je drie weken lang controleren. Dan is het een kwestie van te volgen en geen domme fouten te maken, om dan in het slot het verschil te maken.”

Evenepoel was - uiteraard - onder de indruk van Pogacar. “Wat hij getoond heeft, is ongelooflijk. Voor Roglic was het jammer dat hij zijn slechte dag had op het slechtst mogelijke moment. De strijd tussen die twee was mooi. En de tijdrit zaterdag, dat was een spektakel, zeg. Het is een goeie zaak dat er nog om de overwinning gestreden werd. Dat renners van 22 jaar de Tour winnen, is motiverend.”

Of Evenepoel, zelf nog altijd maar 20, nu al denkt aan de Tour van volgend jaar? “Normaal gezien neem ik deel aan de Olympische Spelen”, zegt hij. De Spelen (wegrit op 24/7 en tijdrit op 28/7) zijn voor Evenepoel altijd al een groot doel geweest. “Ze met de Tour (die volgend jaar zou eindigen op 25 juli, red.) combineren is echter onmogelijk. In december zouden we moeten weten of de Spelen kunnen doorgaan of niet. Dan zullen we bekijken welke grote ronde ik rijd.”

Lees ook:

Eddy Merckx vindt dat Evenepoel zich niet moet laten opjagen door Pogacar en Bernal: “Tour nog eens overslaan kan geen kwaad”

Remco Evenepoel spreekt voor het eerst sinds zijn zware crash in Lombardije: “Ik herinner me alles nog, van de eerste tot de laatste seconde” (+)