REACTIES. Sagan na vijfde plaats: “Het was één grote puinhoop”, Declercq zag voor het eerst solidariteit

29 augustus 2020

19u34 0 Tour de France Over de eerste rit van de Tour de France van dit jaar zal nog veel gesproken worden. Door de regen, chaos en talloze valpartijen heen spurtte Alexander Kristoff naar de ritwinst en de gele trui. Maar de renners waren vooral onder de indruk van de omstandigheden. “Het was de beste beslissing om de koers te neutraliseren.”

Peter Sagan pakte de volle buit van het peloton aan de tussensprint en wist zich ook aan de finish voorin te posteren. De Slovaak eindigde uiteindelijk op de vijfde plaats. Hoe beleefde Sagan de chaotische openingsrit? “Ik weet niet wat te zeggen, het was gekkenwerk. De laatste vijf kilometer hadden we de hele tijd tegenwind. Het ging er nerveus aan toe, het was één grote puinhoop. Een sprint als deze is altijd een loterij. Ik hoop op meer geluk de volgende dagen.”

Ook Greg Van Avermaet kwam zonder kleerscheuren uit de strijd. “Ik ben niet gevallen, maar het was levensgevaarlijk. Het was superglad, het was de beste beslissing om de koers te neutraliseren. Jumbo-Visma nam het initiatief. Voor mij was het goed, want anders zou het te gevaarlijk geweest zijn. Ik heb wel een paar keer ‘chance’ gehad.”

Tim Declercq zag dan weer voor het eerst in zijn carrière solidariteit onder de renners. “Het was de eerste keer in heel mijn leven dat de renners eensgezind waren. Als er al 50 valpartijen gebeurd zijn, is het goed dat er eens een beetje solidariteit was. Het initiatief kwam vooral van de klassementsploegen, maar iedereen kon zich erin vinden.”

‘El Tractor’ was onder de indruk van de vele valpartijen. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het is hier heel lang droog gebleven, dus we wisten dat het een glijpartij zou worden als het regende. Het bleek uiteindelijk nog erger dan het worst-case scenario waar we van uit gingen. Op een bepaald moment schoven mijn voor- en achterwiel tegelijkertijd weg, maar op een of andere miraculeuze manier ben ik recht kunnen blijven. Bij de laatste val op drie kilometer vielen ze voor, achter en naast mij, maar ik kon er net tussen.”

