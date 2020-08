REACTIES. Declercq gunt het Alaphilippe: “Julian is een superkerel, we zijn heel blij voor hem” Redactie

30 augustus 2020

19u46 0 Tour de France Julian Alaphilippe heeft een dubbelslag geslagen in de Tour. De Fransman van Deceuninck-Quick.Step won de tweede rit én pakte het geel. Tim Declercq was blij voor z'n ploegmaat: “Toen ik hem op het grote scherm op het podium zag staan, was dat een grote ontlading.” Greg Van Avermaet won de sprint van de achtervolgers en werd vierde. “Ik ben wel wat teleurgesteld.”



Voor Tim Declercq was het niet meteen duidelijk dat z'n kopman gewonnen had. “We wisten nergens van, mijn radio doet het al sinds het midden van de etappe niet meer. Ik hoorde veel mensen ‘Alaphilippe’ roepen, maar in Frankrijk is dat nu ook weer niet zo speciaal”, lachte Declercq. “Ik hoopte het wel ergens, dit was echt de etappe waar hij zijn zinnen op gezet had. Toen ik hem op het grote scherm op het podium zag staan, was dat een grote ontlading. Hij was al emotioneel na Milaan-Sanremo, waar hij nipt verloor. Het is hem echt gegund, Julian is een superkerel. We zijn heel blij voor hem.”

Greg Van Avermaet was de eerste Belg op de vierde plaats. “Het was een heel lastige rit, maar ik had ritwinst en geel in mijn hoofd, dus heb ik alles gegeven alsof het een eendagskoers was. Helaas blijven drie renners vooruit. Ze waren natuurlijk wel de besten in koers, maar er kan altijd van alles gebeuren en ik heb gewoon mijn troeven uitgespeeld. Ik ben wel wat teleurgesteld, wat logisch is als je zo dichtbij bent en deze beklimmingen overleeft in dit peloton.” Ziet Van Avermaet nog kansen de volgende dagen? “Nu ga ik eerst wat herstellen, maar ik denk dat er nog wel goeie ritten voor mij aankomen. Zo moet de vijfde etappe me wel liggen. Ik hoop alleszins dat dit niet mijn laatste kans op ritwinst was.”

Benoot: “Me niet geforceerd”

Tiesj Benoot moest het peloton dan weer snel laten rijden. “Ik voelde op de Turini dat het vandaag niet voor mij zou zijn, dus heb ik tegen Marc (Hirschi, red.) en Soren (Kragh Andersen, red.) gezegd dat ze niet naar mij moesten kijken. Ik heb ze dan in goeie positie naar de voet van de klim gebracht. Het is goed voor mezelf dat ik elke dag beterschap merk, ik heb me vandaag alleszins niet geforceerd.”



