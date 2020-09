REACTIES. Benoot: “Ik heb wat rust nodig, ik ga het BK normaal niet rijden”, Naesen: “Het BK komt ook voor mij te vroeg” JSU/DMM

Tour de France Tiesj Benoot zal normaal niet deelnemen aan het BK op de weg dat dinsdag plaatsvindt in Anzegem. "Met het oog op het WK is het beter dat ik wat extra rust neem om te herstellen", zei Benoot na de tijdrit naar La Planche des Belles Filles voor de micro van VTM.

Tiesj Benoot ging niet voluit in de proef tegen de klok naar La Planche des Belles Filles en wilde gewoon binnen de tijdslimiet finishen. De Gentenaar zag zijn team de voorbije weken drie ritzeges grijpen in de Tour en was daar uiteraard zeer tevreden mee. “Persoonlijk had ik iets meer verwacht van de Tour, maar met de ploeg kunnen we zeker niet klagen, het is goed geweest.”

Benoot moest opgeven in de Dauphiné met rugproblemen, kampte met de naweeën daarvan in de Tour en kwam ook nog eens te val. “Ik heb me in deze Tour nooit 100% gevoeld”, gaf hij aan. “Maar ik werd wel beter en beter. Ik merkte dat ik telkens na een rustdag me stukken beter voelde, dus ik hoop na de Tour dat ik met een paar rustdagen opnieuw progressie maak.”

Eerder liet Benoot al uitschijnen dat het BK een dubbeltje op z’n kant zou worden, vandaag gaf hij na de tijdrit aan dat hij normaal gesproken niet zal starten in Anzegem. “Ik denk dat het niet verstandig is om deel te nemen aan het BK met het oog op het WK”, sprak hij. “Ik wil namelijk mijn steentje kunnen bijdragen op dat WK.”

