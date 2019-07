Quintana wint koninginnenrit, Wellens verliest bolletjestrui aan Bardet en Alaphilippe behoudt geel JH/GVS

25 juli 2019

17u03 10 Tour de France Eerherstel voor Nairo Quintana in de Tour: de Colombiaan won vandaag de 18de rit. In Valloire kwam hij solo aan, Romain Bardet werd tweede. De Fransman neemt wel de bolletjestrui over van Tim Wellens. Julian Alaphilippe kraakte, maar barstte niet: hij behoudt de gele trui.

:checkered_flag: @NairoQuinCo wins after a long breakaway in Valloire!

:checkered_flag: Nairo Quintana s’impose au terme d’une longue échappée à Valloire !#TDF2019 pic.twitter.com/nyu9wGgtO6 Tour de France™(@ LeTour) link

De renners hadden al 17 ritten achter de boeg, maar vandaag moest de Tour pas écht beginnen. Tenminste wat het eindklassement betreft. Voor de start van deze rit maakten nog zes renners kans op de eindzege. De etappe van vandaag moest het klassement overhoop gooien, want met de Col de Vars, de Col d’Izoard en de Col du Galibier op het menu lagen er drie beklimmingen van 2000 meter boven zeeniveau te wachten onderweg, vuurwerk gegarandeerd dus.

Na alweer een razendsnel wedstrijdbegin kon er na een uur een grote kopgroep wegrijden. In een groep van 34 renners waren Tim Wellens, Tiesj Benoot, Jasper De Buyst, Greg Van Avermaet en Serge Pauwels op de afspraak. Ook Nairo Quintana, Romain Bardet en Adam Yates wouden nog wat glans geven aan hun Tour. Op de eerste col van de dag pakte Wellens de volle buit, maar op de Col de Vars waren er maar tien punten te verdienen. Onze landgenoot troefde Bardet af, toen werd al duidelijk dat de Fransman zijn zinnen op de bolletjestrui gezet heeft.

Vlak voor de Col d’Izoard ging Van Avermaet ervandoor samen met Julien Bernard. De twee wouden anticiperen op de echte klimgeiten in de kopgroep. Bergop ging de Fransman te snel voor onze landgenoot, halfweg de klim viel de eerste achtervolgende groep helemaal uiteen. Het was vooral Bardet die eraan rammelde, de renner van AG2R wist dat Tim Wellens in de problemen zat en rook zijn kans om een gouden zaak te doen in het bergklassement. In het zicht van de top van de Izoard viel Bernard stil, de sprintende Bardet en Caruso stoven de renner van Trek-Segafredo voorbij. Die laatste kwam als eerste boven, goed voor 40 punten. Bardet pakte er dankzij zijn tweede plaats 30 en naderde zo op 18 punten van Wellens in het bergklassement. Voor onze landgenoot ging het bergop te snel.

In de groep der favorieten kwamen er geen aanvallen. Wel legde Marc Soler in dienst van zijn Movistar-kopmannen een hoog tempo op, maar voor spektakel was het wachten op de Galibier. Bij de koplopers was het Quintana die duidelijk de betere was. De Colombiaan knalde met één demarrage weg van zijn metgezellen, we kregen opnieuw een glimp te zien van de ‘oude’ Quintana.

⚡ @NairoQuinCo attacks! No-one is able to follow the Colombian! 🇨🇴

⚡ Attaque de Nairo Quintana ! Personne ne peut suivre le Colombien ! 🇨🇴#TDF2019 pic.twitter.com/XzTo47Rv5C Tour de France™(@ LeTour) link

De Galibier leek in de favorietengroep een muis te baren, tot Egan Bernal toch nog de debatten opende. In een mum van tijd had de jonge Colombiaan een voorsprong van 45 seconden te pakken, tot zijn ploegmaat Geraint Thomas in de achtervolging ging. De reactie van de Brit kostte Alaphilippe de kop, de Fransman moest op de top van de Galibier een halve minuut prijsgeven op Thomas, Pinot, Buchmann, Kruijswijk, Landa en Uran.

Maar die achterstand maakte de geletruidrager in de afdaling al snel goed: hij ging op en over de groep achtervolgers, op zoek naar Bernal. De jonge Colombiaan terugpakken, lukte niet meer, maar Alaphilippe wist zijn achterstand wel te beperken tot ongeveer een halve minuut. De ritwinst was voor Quintana, die een mooie sprong naar de zevende plaats maakt in het klassement. Bardet werd nog tweede, maar de Fransman pakt wel de bolletjestrui over van Wellens. Benoot was vandaag de beste Belg, de Gentenaar werd zesde. In het klassement springt Bernal naar de tweede plaats, op anderhalve minuut van Alaphilippe. Het verschil met de andere renners uit de top zes blijft hetzelfde.