Quintana redt Tour met zege in ultrakorte bergrit, Thomas rijdt Froome op achterstand en neemt optie op eindwinst

DMM/XC

25 juli 2018

17u36 8 Tour De France Nairo Quintana heeft de ultrakorte bergrit in de Tour gewonnen. De Colombiaan van Movistar bereikte als eerste de top van de steile Col du Portet. Geletruidrager Geraint Thomas toonde zich de beste van de favorieten en doet een gooi naar eindwinst.

De zeventiende rit beloofde vooraf heel wat spektakel. De renners moesten tussen Bagnères-de-Luchon en Saint-Lary-Soulan slechts 65 kilometer afwerken, waarvan liefst 38 kilometer bergop. Daarnaast was er een nieuwigheidje in deze Tour: de renners gingen op basis van hun plek in het klassement van start - een soort van F1-vertrek, met Geraint Thomas op de pole. Vernieuwend was het zeker en vast, spectaculair allerminst.

Mislukte F1-start

De organisatie hoopte dat de klassementsmannen direct na de start zouden demarreren. Maar de toppers hielden net de benen stil. De F1-start baarde een muis. Hoe dan ook: op de Montée de Peyragudes wist een ruime kopgroep zich af te zonderen van de grote meute. Voorin toonde Tanel Kangert zich de sterkste klimmer, wat later kwamen Julian Alaphilippe en Kristijan Durasek in de afzink aansluiten.

Drie leiders dus, een groepje met Alejandro Valverde en Rafal Majka volgde op een kleine minuut. Min of meer status quo op de tweede hindernis van de dag: de Col de Val Louron-Azet. Alaphilippe rondde als eerste de top van die helling van eerste categorie, waardoor de bolletjestrui nog wat steviger om de schouders van de Fransman hangt.

Val Sagan

Even paniek toen Peter Sagan in de afdaling ten val kwam. De groenetruidrager moest even bekomen, maar kon zijn weg verderzetten. De finish lag ten slotte op de Col du Portet (buiten categorie). Voorin ging Kangert er alleen vandoor, terwijl in de achtergrond Daniel Martin en Nairo Quintana de debatten openden.

Niet veel later ging Primoz Roglic stevig op de trappers staan. Chris Froome schoof vlotjes mee, de andere klassementsmannen bleven even zitten. Geraint Thomas keek naar Tom Dumoulin, die uiteindelijk ook de kastanjes uit het vuur haalde. De Nederlander zorgde zo voor een hergroepering tussen de kleppers.

Thomas neemt optie op eindzege, Froome en Bardet grote verliezers

Intussen knalde Quintana naar de kop van de koers. Enkel Majka wist de Colombiaanse klimgeit bij te benen. De groep der favorieten volgde -met nog zeven kilometer voor de boeg- op een dikke minuut. Vervolgens gooide de Colombiaan de Pool overboord én moest Romain Bardet de rol lossen. Offday voor de Fransman.

Nadien moest Froome passen bij een versnelling van Roglic. Opvallend. Dumoulin rook z’n kans en trok door, waarna Thomas in de slotfase wegsnelde van zijn concurrenten. De Brit kwam solo als derde over de streep en zet Dumoulin op 1’59” in het klassement. Froome volgt nu als derde op 2’31”. De dagzege was dan weer een prooi voor Quintana, die de tegenstand afhield. Daniel Martin werd een knappe tweede.