Puzzel deze rustdag aan een nieuwe Tourwoordzoeker Redactie

16 juli 2019

06u00 0

Naast het strafste Tournieuws en knappe video’s vind je 3 weken lang elke dag een nieuwe Tourwoordzoeker in de HLN app en op HLN.be. Elk van de woorden heeft een link met de Ronde van Frankrijk of specifiek met de aankomstplaats, beklimming of ex-winnaar van de etappe. De overgebleven letters vormen op hun beurt een wielerterm. Kan jij de oplossing vinden?

Vandaag genieten de renners van een rustdag. Meer dan tijd genoeg dus voor een nieuwe Tourwoordzoeker.

Om te spelen op je computer, sleep je cursor over de letters van het woord. Speel je op smartphone, sleep je vingers over het scherm of tik de eerste en laatste letter van het woord aan. Met de overgebleven letters kan je een Tour-woord vormen, succes!

Voorbije etappes of meer puzzels spelen? In de nieuwe HLN app vind je bij onze FUN-wereld elke dag nieuwe puzzels, spellen en quizen. Klassiekers zoals Sudoku, Tetris maar ook Actua-quizen of een ‘Donut’ bubble-shooter. Installeer de HLN-app gratis op jouw smartphone voor iOS of Android.