Punchers versus rasspurters: pittige finale in Privas belooft vandaag opnieuw spektakel, kansen voor Van Avermaet? Joeri De Knop

02 september 2020

08u03 0 Tour De France Niet enkel Wout van Aert heeft zijn zinnen gezet op de etappe van vandaag. Ook Greg Van Avermaet ruikt een nieuwe zegekans. Al zal hij dan wel één man voorbij moeten, denkt Thomas De Gendt. «Eén van de beste sprinters ter wereld. Zoniet dé beste: Caleb Ewan.»

Van Avermaet: “Finish voor punchers als ik”

Greg Van Avermaet zag in de etappe naar Orcières-Merlette niet bepaald sterretjes. “Ik heb het allemaal wat aangekeken”, zei hij, 1.825 meter hoog. “Mocht het nu echt uit de hand zijn gelopen, en er een grote groep vertrokken zijn, was ik misschien wel meegeglipt.” Maar dat deed het niet in de aanloop naar de slotklim. “Dus was het vooral rustig in het peloton blijven en recupereren voor wat komt.”

Wat komt, komt heel snel. Vandaag al. Meteen na afloop van de tweede rit in Nice, waar hij vierde werd, richtte Van Avermaet al zijn vizier op etappe vijf. “De laatste zeven, acht kilometer gaan in stijgende lijn. En de finish wordt een lastige spurt bergop. Naar Tournormen is dat altijd iets wat binnen het kraam past van punchers als ik. Omdat het tempo in zo’n finale vaak heel hoog ligt. Ik mik dus op een mooi resultaat.” Van Avermaet is er zich van bewust dat er wel een paar rasspurters zullen moeten worden afgeschud. “Jongens als Nizzolo, bij voorbeeld, zullen er zeker in geloven. Veel zal afhangen van de lastigheidsgraad van de slotfase en of ze het uiteindelijk overleven.” Lukt het niet, dan is het volgens Van Avermaet wachten tot volgende week donderdag op een nieuwe kans. “Rit 12 naar Sarran. Al de rest wordt wellicht té zwaar.”

De Gendt: “Neen, voor spurters als Ewan”

Maken Van Aert en Van Avermaet plannen? Dan tracht Thomas De Gendt ze vakkundig te versnipperen tot illusies. “Niet dat ik zelf ambities koester. Ik heb nog steeds wat last van mijn rug en speel een beetje op ‘safe’. Om in een later stadium van deze Tour iets te kunnen betekenen. Ooit werd ik met een gebroken sleutelbeen nog zesde op L’Alpe D’Huez en vierde in de slottijdrit in Grenoble (2011, red.). Herstellen kan dus. Zolang je je maar rustig houdt op de dagen dat het mogelijk is en niet probeert aan te klampen waar het niet hoeft.”

De Gendt finishte gisteren toch al behoorlijk 41ste op Orcières-Merlette, binnen de twee minuten van Roglic. Maar zag vooral kopman Ewan feilloos binnenlopen. Precies dát sterkt hem in de overtuiging dat er in Privas iets mogelijk is. “We gaan opnieuw vol voor Caleb”, verrast hij. “Onderweg ligt er weinig wat hem zorgen moet baren. En de finish is voor hem ideaal. Helemaal niet steil, lichtjes hellend. Ewan heeft al op zwaardere aankomststroken gewonnen. Zoals hij maandag sprintte... Zonde zou het zijn, om niet voluit zijn kaart te trekken.”

