Professor Blocken wijt verlies Roglic deels aan tijdritpak en helm: “Ik denk dat het laatste woord nog niet is gezegd” Marc Ghyselinck

19 september 2020

19u48 0 Tour de France Hij zou nog altijd de Tour de France hebben verloren, maar met een andere tijdrithelm en een ander tijdritpak had Primoz Roglic de slottijdrit in de Tour een minuut sneller hebben gereden. Dat zegt professor Bert Blocken, hoogleraar aërodynamica aan de TU Eindhoven en de KU Leuven.

Blocken ontwikkelde een tijdritpak voor Roglic in de windtunnel van de TU Eindhoven. De helm komt van het Belgische Lazer, dat niet met Blocken samenwerkt.

Blocken liet levensgrote mannequins maken van Primoz Roglic en van Wout van Aert, om de tijdrituitrusting van kledingsponsor AGU te perfectioneren. Wout van Aert reed zaterdag met een tijdritpak dat uit de windtunnel van Eindhoven kwam, maar niet Primoz Roglic. Als leider in het klassement moest Roglic zich een tijdritpak van Le Coq Sportif laten aanmeten. Le Coq Sportif is de kledingsponsor van Tourorganisator ASO.

Bert Blocken verklaart een deel van het verlies van Roglic aan dat tijdritpak. “Ik ken het tijdritpak van Le Coq Sportif niet”, zegt Blocken. “Maar het verschil tussen het oude pak van AGU en het nieuwe dat wij hebben ontwikkeld, is meer dan dertig seconden. We kunnen gerust stellen dat Roglic met dat tijdritpak een halve minuut verliest.” Blocken merkt op dat ook Tadej Pogacar met een tijdritpak van Le Coq Sportif reed, als leider van het jongerenklassement, maar zegt: “Die jongen was wel fantastisch.”

Ook de aanblik van de helm op het hoofd van Roglic vond Blocken tenenkrullend. De helm is ontwikkeld door Lazer. Blocken: “Die helm zat dramatisch. Iedereen met minstens een half oog zag dat dat niet paste. De helm is ontwikkeld in Flanders Bike Valley in Beringen. Dat ziet er niet fantastisch uit, moet ik zeggen. Die helm heeft Roglic vandaag ook meer dan dertig seconden gekost. Ik denk dat het laatste woord over die helm nog niet is gezegd.”

