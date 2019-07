POLL. Wie wint volgens u de Tour de France? ODBS/TLB

05 juli 2019

11u00 2

Geen Chris Froome. Geen Tom Dumoulin. De strijd om de gele trui belooft misschien wel de spannendste in jaren te worden. De amper 22-jarige Egan Bernal is voor velen de favoriet om de Tour te winnen, maar zelf geeft de Colombiaan aan dat hij toch vooral in dienst van Ineos-ploegmaat Geraint Thomas zal rijden. Andere mannen die dit jaar hun kans ruiken, zijn bijvoorbeeld Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Nairo Quintana, Steven Kruijswijk of thuisrijders Thibaut Pinot en Romain Bardet. Maar wie is uw favoriet voor de eindzege? Laat het ons weten via onderstaande poll!

Volg de komende weken al het nieuws over de Ronde van Frankrijk op de voet via het HLN Tourcenter!

Zelf deelnemen aan de Tour? Ook dat kan! Waag je kans in onze Gouden Tour en maak kans op talloze prijzen.