Pogacar wint voor Roglic op Grand Colombier, Van Aert nekt Bernal en Quintana

13 september 2020

17u24 0 Tour de France Tadej Pogacar heeft z'n tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De jonge Sloveen hield gele trui Primoz Roglic af in een sprint bergop. Titelverdediger Egan Bernal en Nairo Quintana werden de adem afgesneden door het beulenwerk van Wout van Aert en kregen een rekening van minuten gepresenteerd.

Of de Tour vandaag echt begon, vroeg onze man ter plaatse voor de etappe aan gele trui Primoz Roglic. “Het hangt ervan af hoe je het bekijkt. We zijn twee weken geleden al gestart in Nice, maar de finale begint zeker vandaag”, antwoordde de Sloveen. Feit is dat vandaag de eerste van vier loodzware bergritten op het programma stond. Met de Montée de la Selle de Fromentel en de Col de la Biche lagen onderweg twee beklimmingen van eerste categorie te wachten. Als toetje kregen de renners de slotklim van de Grand Colombier voorgeschoteld, een col buiten categorie.

Vroege vlucht krijgt geen ruimte

Het gevecht voor de stekjes in de vroege vlucht was intens. Tijdens het eerste wedstrijduur legde de kopgroep maar liefst 53,5 kilometer af. Die kopgroep bestond uit acht renners, waaronder Matteo Trentin en Pierre Rolland. Ook Sergio Higuita had plannen om mee te springen, maar de Colombiaanse kampioen moest de strijd staken na een pijnlijke val na een manoeuvre van Bob Jungels. Aan de tussensprint pakte Trentin voorin de volle buit, in de achtergrond liep groene trui Sam Bennett twee puntjes uit op Peter Sagan.

Veel ruimte kregen de vluchters niet: Jumbo-Visma hield het tempo in het peloton strak in dienst van kopman Roglic. Op de eerste beklimming van de dag - de Montée de la Selle de Fromentel - spatte de kopgroep uit elkaar. Simon Geschke gooide de knuppel in het hoenderhoek, maar het was Jesus Herrada die als eerste boven kwam. In het peloton nam een sterke Wout van Aert andermaal Roglic op sleeptouw. De vluchters rondden nog de top van de Col de la Biche, maar tegen het peloton onder leiding van Jumbo-Visma was niets te beginnen. De favorieten zouden de buit onder elkaar verdelen.

Wout van Aert versmacht Bernal

Op de slotklim nam Wout van Aert de boel in handen. De winnaar van onder andere Milaan-Sanremo legde een moordend tempo op. En of dat slachtoffers eiste. Niemand minder dan uittredend Tourwinnaar Egan Bernal kon het ritme niet aan en moest afhaken. Nairo Quintana was hetzelfde lot beschoren, beide Colombianen kregen minuten tijdsverlies aan de broek.

De overgebleven favorieten waren al lang blij dat ze de gele trein konden volgen. Enkel Adam Yates probeerde het met een aanval, maar de Brit van Mitchelton-Scott waaide vanzelf terug. Meesterknecht Tom Dumoulin leidde Primoz Roglic de laatste kilometer in, maar de gele trui had geen gepast antwoord in huis op de eindsprint van landgenoot Tadej Pogacar. De 21-jarige Sloveen snelde onweerstaanbaar naar z'n tweede ritzege. Roglic werd tweede en behoudt geel, maar met Pogacar is hij nog niet klaar.

