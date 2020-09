Pogacar wint tweede Pyreneeënrit na ferme stoot Hirschi, Roglic duikt met geel de rustdag in DMM

06 september 2020

16u31 20 Tour de France Tadej Pogacar (21) heeft de eerste Tourrit in z’n carrière gewonnen. De Sloveen was aan de meet sneller dan landgenoot en nieuwe gele trui Primoz Roglic. Marc Hirschi werd na een monumentale soloaanval van 90 kilometer nog derde. De favorieten zorgden voor spektakel op de Col de Marie Blanque, al vielen de tijdsverschillen aan de meet nog mee.

Bagarre. Wie er een Frans-Nederlands woordenboek op na slaat, vindt er de termen ‘gevecht’ of ‘schermutseling’ naast. Een ander woord voor deze tweede Pyreneeënrit valt er eigenlijk niet te bedenken. Daags voor de rustdag waren een pak renners er tuk op om zich nog eens te tonen. Het duurde 60 kilometer vooraleer er afscheiding kwam.

What a finish and a double for 🇸🇮 Slovenia!

Relive the final kilometre and @Tamaupogi's sprint win!



Quel final avec un doublé slovène !

Revivez le dernier kilomètre et le sprint victorieux de 🇸🇮 @TamauPogi à Laruns !#TDF2020 pic.twitter.com/ZNjxOsrbtL Tour de France™(@ LeTour) link

Na aanvalspogingen van het halve peloton bleef er in de spits van de koers één mannetje over. Marc Hirschi, de Zwitser die in de tweede rit nog Julian Alaphilippe tot het uiterste had gedwongen in Nice. En de man die ook Bjorg Lambrecht in 2018 van de wereldtitel bij de beloften hield. Een achtervolgend groepje met Formolo en Pinot kwam nooit in de buurt.

Hirschi reed op 90 kilometer van de meet alleen en zou dat nog wel even doen. In het peloton legde Jumbo-Visma er weer de pees op. Wout van Aert toonde zich andermaal sterk bergop. Het was wachten tot de slotklim - de Col de Marie Blanque - voor de koers helemaal zou losbarsten. Het tempo had een hele dag al vrij hoog gelegen.

Met vier minuten voorsprong mocht Hirschi dromen, maar toen Pogacar zijn onstuimigheid niet langer kon beteugelen, zakte Hirschi’s bonus zienderogen. De Sloveense aanvallen zorgden wél voor afscheiding bij de favorieten. Yates loste en gooide z'n gele trui te grabbel. Roglic, een goeie Bernal en Landa gingen mee met Pogacar op zoek naar het kleinood.

Met een twintigtal tellen voorsprong rondde Hirschi ondertussen de top van de Marie Blanque, waar ook vandaag weer pakken fans op post waren. De Zwitser gooide zich met gevaar voor lijf en leden naar beneden om alsnog zijn schier eindeloze aanval af te ronden. In het dal moest hij op twee kilometer van de aankomst dan toch in de gedecideerde ogen van Roglic en co kijken.

Geen mens die Hirschi de zege niet gunde, maar weinigen die in de slotkilometer nog een cent gaven om de winstkansen van de Zwitser. Toch was het net hij die de sprint van ver aanging. Pogacar en Roglic moesten alles uit de kast halen om er nog over te komen. Slovenië boven uiteindelijk in Laruns. Pogacar de ritzege, Roglic de gele trui. Verder nog 10 man binnen de twee minuten in het klassement. Spanning troef in de Tour.



