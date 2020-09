Pogacar na nieuwe ritzege: “Had geen enkele zin om aan te vallen” SVBM

13 september 2020

17u48 0 Tour de France Tadej Pogacar heeft z'n tweede ritzege in de Tour op zak gestoken. Na Laruns was de 21-jarige Sloveen nu de beste bovenop de Grand Colombier. Pogacar werpt zich meer en meer op tot dé uitdager van gele trui Primoz Roglic. “Op dit moment lijkt hij niet te stoppen, maar Bernal kraakte ook, dus waarom hij of ik niet?”, reageerde Pogacar vlak na de aankomst.

Pogacar was uiteraard tevreden na zijn tweede etappezege. “Het was een lastige rit”, steekt de Sloveen van wal. “We hadden Marco Marcato in de kopgroep, maar Jumbo-Visma reed heel de dag een hoog tempo. Ook de hitte maakte het een heel moeilijke dag. Ik had de indruk dat Jumbo-Visma zich goed voorbereid had op deze rit. Het had volgens mij geen enkele zin om een aanval te plaatsen, dus wachtte ik de sprint af. Ik ben heel blij met deze zege.”

Egan Bernal kon het tempo van de Nederlandse formatie niet aan en moest afhaken. Zo valt een belangrijke rivaal van Pogacar weg. “Ik weet niet wat er gebeurd is, maar sommige renners hebben de prijs betaald voor het hoge tempo.” Welke indruk maakt Roglic op Pogacar? “Op dit moment lijkt hij niet af te stoppen, maar Bernal kraakte ook, dus waarom hij of ik niet? De Tour duurt drie weken, dus alles is nog mogelijk.”

