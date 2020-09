Pogacar is grote slokop van prijzengeld, Lotto-Soudal mag Ewan bedanken NVK

21 september 2020

06u52 0 Tour de France Tadej Pogacar (21) vertoont kannibalistische trekjes. Het gevolg: bijna 600.000 euro aan prijzengeld - meer dan een vierde van de volledige pot. Deceuninck-Quick.Step hield de eer van de Belgische ploegen hoog met 112.000 euro, terwijl Lotto-Soudal enkel bij gratie van Caleb Ewan wat centjes sprokkelde.

2,3 miljoen euro bedraagt de totale prijzenpot van de Tour de France. Het grootste deel daarvan gaat naar de klassementsmannen. De geletruiwinnaar krijgt 500.000 euro. De winnaar van het bergklassement casht 25.000 euro. De beste jongere krijgt nog eens 20.000 euro. En elke ritwinnaar ontvangt 11.000 euro.

Pogacar won die drie truien, met nog eens drie keer ritwinst als kers op de taart. Als de Tour de France een cartoon was, de Sloveen vertrok met een jutezak met dollarteken erop weer naar huis. Zelfs al wordt dat prijzengeld in de realiteit voor een stukje herverdeeld binnen de ploeg.

Deceuninck: 112.000 euro

Alles inbegrepen verdiende Pogacar 599.000 euro. Ter vergelijking: Primoz Roglic, die voor het grootste stuk van de Tour ook de gele trui droeg, incasseert ‘slechts’ 246.100 euro. 200.000 euro voor het eindklassement, plus nog een paar tienduizenden euro’s voor zijn ritwinst, ereplaatsen, elf gele truien en z’n derde plaats in het bergklassement. Meer dan de helft minder, dus. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats is niet alleen mentaal groot, Roglic voelt het ook in de portefeuille.

Het moet niet verbazen dat de ploegen van Pogacar (UAE: 624.000 euro) en Roglic (Team Jumbo-Visma: 360.000 euro) het meeste prijzengeld opstapelden. Ook Deceuninck-Quick.Step deed het niet onaardig, met 112.000 euro. Vooral met dank aan groene trui Sam Bennett (68.170 euro) en ritwinnaar Julian Alaphilippe (19.570 euro).

Lotto: 38.650 euro

Lotto-Soudal, die andere Belgische WorldTour-ploeg, deed het een pak slechter. De vroege exit van Philippe Gilbert, John Degenkolb en Steff Cras heeft uiteraard niet geholpen. Maar in de praktijk was Lotto een ‘one man team’. Caleb Ewan is persoonlijk verantwoordelijk voor 83,3 procent van het prijzengeld van z’n team. Zijn twee ritwinsten en verre ereplaatsen leverden 32.200 euro op. De rest van de ploeg haalde slechts 6.450 euro op.

Het klassement van het prijzengeld:

1. UAE Emirates 623.930 euro

2. Jumbo-Visma 359.460

3. Trek-Segafredo 165.150

4. Movistar 138.790

5. Sunweb 119.660

6. Bahrain-McLaren 116.000

7. Deceuninck-Quick.Step111.880

8. Astana 75.680

9. Ineos 74.900

10. Bora-Hansgrohe 72.020

11. Education First 60.890

12. CCC 48.810

13. AG2R La Mondiale 46.250

14. Mitchelton-Scott 41.780

15. BB Hotels 39.330

16. Lotto-Soudal 38.650

17. Cofidis 34.840

18. Groupama-FDJ 33.480

19. Israël SN 22.120

20. NTT 20.760

21. Total Direct Energie 18.820

22. Arkea-Samsic 15.800

Lees ook:

Wout van Aert treurt mee met kopman: “Alsof ik zelf Tour verloren heb” (+)

Ook huisanalist Tom Boonen werd door Tadej Pogacar van zijn sokken geblazen: “Hij is van een andere planeet” (+)