Pogacar, die op hoogste gebouw ter wereld prijkt, over de WK-wegrit: "Van zo'n parcours hou ik"

21 september 2020

“Ik ken het parcours nog niet maar naar wat ik vernomen heb is het heel zwaar”, aldus de Sloveen in bovenstaande video. “Van zo’n parcours hou ik. Het wordt sowieso een moeilijke wedstrijd. Ik hoop op het beste en we zullen waarschijnlijk een sterk Sloveens blok hebben. We zullen zien welke kansen er liggen.”

Victor Campenaerts is dan weer tevreden met het parcours van de WK-tijdrit. Dat liet de werelduurrecordhouder eveneens weten in een korte video van de organisatie (zie onder). “Het is een geweldig parcours en minstens zestig procent ervan heeft een nieuwe bekleding gekregen. Ik verwacht een enorm snelle chrono.”



Burj Khalifa

Pogacar werd gisteravond ook op een opvallende manier geëerd. Op het hoogste gebouw ter wereld, de Burj Khalifa in Dubai, verscheen een foto van hem. De Sloveen bezorgde zijn ploeg UAE Team Emirates het grootste succes ooit door de Tour de France te winnen. Het van oorsprong Italiaanse team is sinds 2017 in Arabische handen.

Dubai besloot Pogacar te eren door op de 829,8 meter hoge wolkenkrabber met LED-verlichting een afbeelding van de Sloveen in de gele trui te projecteren, samen met een logo van het team. De klimmer pakte als debutant in de Tour drie ritzeges. Hij reed zaterdag in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles zijn landgenoot Primoz Roglic uit het geel en werd zondagavond in Parijs gehuldigd als winnaar van het berg- en jongerenklassement en het eindklassement.

Tadej Pogacar projeté sur la tour Burj Khalifa, la plus haute du monde avec ses 828 mètres, à Dubaï. 🏢#TDF2020 #TDF20 #TDF #lesrp #veloclub pic.twitter.com/osjXSuAlIa Les Rois du Peloton(@ LRoisDuPeloton) link

