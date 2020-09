Pogacar blijft strijdvaardig ondanks tijdverlies: “De Tour is nog niet voorbij”



16 september 2020

19u19

Bron: Belga 0 Wielrennen Tadej Pogacar verloor zeventien seconden op de Col de la Loze. Vijftien seconden aan de finish, twee door de bonificaties. De kopman van UAE Team Emirates liet zich na afloop wel nog strijdvaardig uit, maar hij moest toch een tik incasseren. “Veel zal afhangen van hoe ik recupereer.”

“De Tour is nog niet voorbij”, maakte Pogacar zich sterk met een doffe blik voor de camera van France 2. “Morgen staat een zware etappe door de Alpen op het programma en er is ook nog de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles. Er kan nog vanalles gebeuren. Ik kan het podium nog verliezen, ik kan tweede blijven, er kan veel. Ik zal het wel proberen, we zullen zien. Het zal afhangen van hoe ik recupereer, de benen zullen spreken. Ik ga alleszins mijn best doen.”

Pogacar verloor in totaal 17 seconden en telt nu 57 seconden achterstand op Roglic in het klassement. “Tja, wat kan ik zeggen? Die slotklim was echt brutaal, wreed. Ik heb mijn uiterste best gedaan. Ik kwam nog dicht op Primoz, maar daarna lukte het me niet en verloor ik wat tijd. Maar ik moet tevreden zijn, ik word derde in zo’n etappe. Ik verlies wat seconden, maar ik moet tevreden zijn over vandaag”, vertelde Pogacar.

