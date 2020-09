Ploegleider Allan Peiper emotioneel dag na magistrale Tourwinst Pogacar: “Een meesterwerk van geluk” KDW/ODBS

21 september 2020

17u06

Als er één iemand het stukje wielergeschiedenis op La Planche des Belles Filles intens beleefde, was het Allan Peiper wel. Voor de Australische ploegleider van Tadej Pogacar was het al een half mirakel dat hij de start van de Tour in Nice haalde, nadat hij na eindeloze chemokuren prostaatkanker overwon. “Ik heb heel veel traantjes gelaten na de finish zaterdag... Echt geweldig”, aldus een geëmotioneerde Peiper vandaag bij VTM Nieuws.

“Ook als mens is de voldoening enorm... Dit pakt me. In mijn carrière als ploegleider heb ik altijd alleen maar de architect willen zijn. Ik ben de man die de dingen in elkaar steekt. Dan is dit natuurlijk een masterpiece. Een meesterwerk van geluk. Hoe alles zaterdag bij elkaar kwam... We verloren renners, andere jongens vielen ziek of geblesseerd uit. Tadej was natuurlijk geweldig, maar de wetenschap hem het platform tot succes aangereikt te hebben, geeft een geweldig gevoel.”

