Ploegenvoorstelling op Grote Markt: hier is het vandaag te doen in Brussel Redactie

04 juli 2019

11u01 0 Tour De France Vandaag worden in Brussel de ploegen voorgesteld die zaterdag starten in de Tour de France. Die voorstelling is pas voor rond half 6, maar er zijn de hele dag festiviteiten gepland in onze hoofdstad. Een handige gids voor wie vandaag graag een kijkje gaat nemen:

Programma:

14u: opening Fan Park op de Brouckèreplein

Tot en met zondag kunnen wielerliefhebbers er terecht voor sfeer, animatie, spelletjes, workshops en andere activiteiten. Er staat ook een groot scherm zodat je van de actie in het peloton geen seconde hoeft te missen.

15.30u: activiteiten op de Grote Markt vóór de ceremonie van de ploegenpresentatie (beatboxer, BMX-demonstraties, dansshow...)

17.25u: vertrek van de ploegen van het Koningsplein naar de Grote Markt (via de Sint-Hubertusgalerijen). De optocht gaat via de Munt en eindigt bij het Fan Park. Ook op het Muntplein staat een groot scherm.

17.40-19.15u: ceremonie van de ploegenpresentatie: elke ploeg is te zien op de Grote Markt.

Praktisch:

Wie de ploegenvoorstelling wil bijwonen komt best met het openbaar vervoer. De NMBS breidt zijn aanbod dit weekend sterk uit en ook de reguliere treinen naar Brussel worden versterkt. Bovendien reist u dit weekend met een weekendbiljet de helft goedkoper. Het station Brussel-Centraal is op wandelafstand van de Grote Markt, het De Brouckèreplein en het Koningsplein.



Voor wie met de fiets komt is er aan het De Brouckèreplein een extra fietsstalling voorzien. Er zijn ook fietsenparkings in de metrostations De Brouckère en Beurs, maar hier moet je vooraf registreren.

Vanuit Vilvoorde kan je ook kiezen om de waterbus te nemen tot in het centrum van Brussel. Die vaart dit weekend uitzonderlijk tot 20u.

Wie zich moet verplaatsen naar ergens anders in Brussel, plant best zijn reis vooraf via de routeplanner van de MIVB, De Lijn en de NMBS. Op de website van Brussel Mobiliteit kunt u vinden welke straten donderdag afgesloten zijn. Verplaats je je met de fiets of te voet rond het parcours, dan steek je over aan de oversteekplaatsen die bewaakt worden door seingevers. Voor langere afstanden neem je best de tram of de metro. De MIVB rijdt dit weekend gratis. Als je je met de trein binnen Brussel verplaatst kan je je treinticket waarmee je naar Brussel gekomen bent het hele weekend lang gebruiken.

Het parcours wordt afgesloten voor alle verkeer van 12u ‘s middags tot middernacht.

Volg de komende weken al het nieuws over de Ronde van Frankrijk op de voet via het HLN Tourcenter!

Zelf deelnemen aan de Tour? Ook dat kan! Waag je kans in onze Gouden Tour en maak kans op talloze prijzen.