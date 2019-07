Ploegentijdrit wordt eerste veldslag voor de favorieten: “Nog te vroeg voor grote verschillen” NVK

Bron: Eigen berichtgeving 1 Tour de France Vandaag staat er in Brussel een ploegentijdrit van 27,6 kilometer op het programma. Acht Tourfavorieten blikken vooruit. Een extra uitdaging: het snelheidsrecord aan diggelen rijden. De snelste ploegentijdrit uit de geschiedenis van de Tour is die uit 2013 in Nice: toen legde Orica-GreenEDGE 25 kilometer af met een snelheid van 57,84 kilometer per uur.

AG2R: Bardet

“Ik geloof niet dat de Tour vandaag al gewonnen of verloren kan worden”, aldus Romain Bardet. De Franse Tourhoop weet wel: “We gaan tijd verliezen. Dat hebben we ingerekend. Een minuut zou aanvaardbaar zijn. Maar ik denk dat de aankomst op de Planche de Belles Filles meer richtinggevend wordt.”

Ineos: Bernal en Thomas

Zes van de acht Ineos-renners zijn of waren tijdritkampioen van hun land. “We hebben een zeer sterk team. De tijdrit moet ons liggen”, weet ook schaduwkopman Egan Bernal. “Maar ik denk dat het nog te vroeg zal zijn voor grote verschillen. Het zal moeilijk zijn om na vandaag al de échte Tourfavorieten aan te duiden.”

Mitchelton-Scott: Adam Yates

Adam Yates heeft vertrouwen in zijn ploegmaats van Mitchelton-Scott. “We zijn traditioneel zeer sterk in deze discipline. Vorig jaar liepen de verschillen op tot anderhalve minuut. Het parcours is nu minder technisch. Dat wil zeggen: kleinere marges.”

Groupama-FDJ: Pinot

“De ploegentijdrit is een belangrijke eerste afspraak”, weet Thibaut Pinot, de hoop van Groupama-FDJ. Alleen is zijn ploeg niet al te sterk. “We hebben misschien geen typische tijdritploeg, maar we hebben toch enkele costauds. We rekenen op hen en we hebben goesting om het goed te doen.”

Movistar: Quintana

Quintana, Valverde, Landa: Movistar is een klimmersploeg. “De ploegentijdrit wordt een uitdaging. We zitten niet dik in de pure tijdrijders, in tegenstelling tot andere ploegen”, meent Quintana - op papier de kopman. “Maar eerlijk: ik maak me er ook niet al te veel zorgen over. Ik heb vertrouwen in het team.”

Astana: Fuglsang

“We hebben de kwaliteiten om een goede tijdrit te rijden”, weet Astana-outsider Jakob Fuglsang. “Het is een parcours dat zich leent tot snelle tijden. Winnen, dat zou me verbazen, maar we zullen het verlies alleszins beperken. En op sommige concurrenten kunnen we misschien wel winst boeken.”

Jumbo-Visma: Kruijswijk

Jumbo-Visma, met speerpunt Steven Kruijswijk, is één van de favorieten. “Pas in de Alpen zal de beslissing vallen. Maar de ploegentijdrit is toch belangrijk. Het is één van de redenen waarom Van Aert mee in de selectie zit. Hij zal van grote waarde zijn zondag.”

Bahrain-Merida: Nibali

“Top drie in de ploegentijdrit is realistisch. Met Rohan Dennis hebben we een topper in de discipline”, zegt Bahrain-kopman Vincenzo Nibali. Die droeg gisteren een toepasselijk shirt: “Daarop de slogan: er kan maar één winnaar zijn. Maar winnen doe je met het team.”