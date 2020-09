Plein wordt geel geverfd in Sloveens dorp, maar vader Pogacar zit met gemengd gevoel: “Heb te doen met Roglic” Redactie

20 september 2020

21 jaar. En nu al Tourwinnaar. Uiteraard is het groot feest in Komenda, het Sloveense dorp waar Tadej Pogacar opgroeide. Het dorpsplein werd er gisteravond geel gespoten. Ook zijn vader was aanwezig. Al zat die met gemengde gevoelens. “Aan de ene kant zijn we natuurlijk overgelukkig en voldaan”, vertelt Mirko Pogacar. “Het is verbluffend dat hij drie truien wint, terwijl hij nog maar 21 jaar is. Maar we hebben ook wat te doen met Roglic.”

