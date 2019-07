Pinot pakt revanche: “Ik blijf vechten, deze Tour is nog niet gedaan” Redactie

20 juli 2019

17u31 0

Thibaut Pinot (29) deed wat hij had aangekondigd: zijn slag slaan op de Tourmalet. Nadat hij in de tiende rit bijna twee minuten kreeg aangesmeerd, moest de Franse klimmer iets ondernemen. Zo geschiedde.

“Dit is een zeer mooie zege. Een overwinning in de Tour is hoe dan ook fantastisch, maar de Tourmalet winnen is net als de Alpe d’Huez toch wel iets unieks. Nu staat het op mijn palmares, ik ben zo toch mijn erelijst aan het aanvullen. Het team was gemotiveerd en heeft uitzonderlijk werk geleverd. Al vanaf het begin. Het moest ook vandaag gebeuren. Dit is toch wel een revanche voor mijn eerder tijdsverlies. Ik blijf vechten, deze Tour is nog niet gedaan.”