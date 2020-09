Pinot lost bergop en zal wéér niet meestrijden voor de Tourzege, een nieuw hoofdstuk in de koers die hij niet lijkt te kunnen winnen MXG

05 september 2020

16u58 0 Wielrennen Een pijnlijk beeld voor de Fransman Thibaut Pinot (30) halfweg de Port de Balès. Op de eerste col buiten categorie van deze Ronde van Frankrijk moest Pinot een nog omvangrijk peloton laten gaan. Zonder miraculeuze omwenteling zal de Franse Tourhoop weer niet oogsten dit jaar.

Weer niet. Thibaut Pinot startte op 29 augustus in Nice aan z'n achtste Ronde van Frankrijk in negen jaar. Enkel in 2018 nam hij niet deel doordat hij geblesseerd uit de Ronde van Italië kwam. Dit jaar was het parcours van de Tour weer op z'n lijf geschreven. Veel klimmen en maar één tijdrit. En ook die ging nog bergop. Zonder inzinking zou Pinot meestrijden voor het podium. Maar die inzinking kwam er nu al heel vroeg in de Tour. We zijn met moeite de eerste week voorbij.

Sinds 2012 eindigde Pinot maar één keer op het podium. Dat was in 2014 in een Tour die eigenlijk al onthoofd was door de vroege opgaves van onder meer Chris Froome, Andy Schleck en Alberto Contador. Nibali won die editie met sprekend gemak en pakte drie ritzeges. Pinot werd derde op meer dan acht minuten. Hij liet zelfs Jean-Christophe Péraud nog voorgaan.

Had het vorig jaar dan niet móeten gebeuren? Pinot won oppermachtig op de Tourmalet en leek samen met Bernal het beste te klimmen van het hele pak, maar een spierscheur trok een streep door zijn kansen. In rit 19 stapte Pinot in tranen in de ploegwagen van Groupama-FDJ.

Rugklachten

De reden voor de inzinking van Pinot ligt waarschijnlijk bij een val in de eerste etappe. De glibberige wegen in en rond Nice spaarden ook Pinot niet. Sindsdien werkt een kinesist drie uur per dag aan zijn rug, maar het heeft dus niet mogen zijn. Een ritzege in de derde week dan maar?

Nizzolo stapt uit de Tour

Minder nieuws nog voor de Italiaanse sprinter Giacomo Nizzolo (31, NTT). De kersverse Europese kampioen kneep op 83 kilometer van de meet in Loudenvielle de remmen dicht terwijl hij in het achtervolgende peloton zat, op veertien minuten van de kopgroep. Dat was bij de start van de Col de Menté, de eerste van drie stevige beklimmingen in deze eerste Pyreneeënrit.

Nizzolo verlaat zijn tweede Tour met als beste resultaat een derde stek. Die behaalde hij in de derde etappe in Sisteron.

