Pinot in tranen na opgave: "Ik ben een geslagen man"

26 juli 2019

19u15 0 Tour de France Thibaut Pinot was in tranen na zijn opgave in de 19de etappe van de Tour de France. Ook in zijn eerste reacties voor de camera’s had de Fransman moeite om niet in tranen uit te barsten. “Dit is pech, maar dat gebeurt”, was de klimmer van FDJ duidelijk teleurgesteld.

Pinot had een kans om 34 jaar na Bernard Hinault de eerste Fransman te worden die de Tour won. Het feit dat hij nu zelfs Parijs niet haalt maakt van hem “een geslagen man”.

“Ik ben altijd blijven vechten, ik geloofde er in. Ik heb altijd gehoopt om het klein beetje geluk te hebben om het waar te kunnen maken, ik voelde na de Pyreneeën dat ik het in me had om het te kunnen. Maar we zullen het nooit weten”, reageerde Pinot in tranen.

Op sociale media krijgt Pinot veel steun en zijn ze ervan overtuigd dat hij sterker zal terugkeren. “Ik zal er alles aan doen en ook ik geloof erin, maar het zal veel tijd vragen, want het is de Tour de France.”

Over zijn blessure zei Pinot nog dit: “Ik kreeg een kleine klap aan de aankomst in Nîmes, maar ik ben niet zeker of het dat wel is. Ik had echt pijn bij het versnellen in een afdaling gisteren (donderdag). Die pijn is nadien dan verergerd.”