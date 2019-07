Philipsen sprint naar knappe vijfde plaats: “Ik ging zo hard ik kon” JSU/TLB

12 juli 2019

18u50

Bron: VTM 0

Jasper Philipsen sprintte naar een knappe vijfde plaats in de zevende etappe van de Ronde van Frankrijk. De 21-jarige Belg van UAE Emirates liet in Chalon-sur-Saône snelle mannen als Elia Viviani en Giacomo Nizzolo achter zich. Philipsen toonde zich dan ook tevreden voor de microfoon van VTM Nieuws. “Ik zou de sprint aantrekken voor Kristoff, maar in de hectiek raakte ik hem kwijt. Ik heb dan maar mijn eigen sprint gereden en ging gewoon zo hard als ik kon. Jammer genoeg raak ik Kristoff kwijt, want ik denk dat er wel meer in had gezeten voor de ploeg. Voor eigen rekening sprinten? Ik ben nog altijd maar 21 jaar en zal wel nog genoeg kansen krijgen. Nu moet ik vooral ervaring opdoen”, sprak de jonge Antwerpenaar vlak na de aankomst. Zijn volledige reactie kunt u hierboven bekijken.