Peters verrast met overwinning in eerste Pyreneeënrit, Pinot kan Tourzege vergeten

05 september 2020

17u47 4 Tour de France Nans Peters heeft de eerste Pyreneeënrit in de Tour op zijn naam geschreven. De 26-jarige Fransman, vorig jaar ook al ritwinnaar in de Giro, was de beste van een vroege vlucht. Thibaut Pinot zakte compleet door het ijs, Adam Yates behoudt zijn gele leiderstrui.



De Tour de France trok vandaag voor het eerst de Pyreneeën in. De renners moesten in de achtste etappe slechts 141 kilometer afwerken, maar onderweg stonden er wel drie loodzware beklimmingen op het menu. In volgorde: Col de Menté (eerste categorie), Port de Balès (buiten categorie) en Col de Peyresourde (eerste categorie). De top van die laatste helling lag op elf kilometer van de streep.

De korte bergrit bood kansen voor de vluchters, dat wist ook Ben Hermans. De Belg van Israel Start-Up Nation trok vanaf de start in het offensief. Onder anderen bergkoning Benoît Cosnefroy, Ilnur Zakarin, Toms Skujins, Neilson Powless, Nans Peters, Carlos Verona en Søren Kragh Andersen vergezelden Hermans in de ontsnapping van de dag.

Het peloton gaf de dertien leiders heel wat speelruimte - bijna een kwartier. Zakarin, die op meer dan zestien minuten in het klassement stond, was de best geplaatste coureur vooraan. De grote meute was er dus gerust in. Maar daardoor zat de winnaar wel vooraan.

Pinot de pineut

Terwijl de Europese kampioen Giacomo Nizzolo uit de Tour stapte, moest Thibaut Pinot het peloton laten rijden op de Port de Balès. Verrassend. Hij verloor ruim 18 minuten op de andere favorieten. Dit wordt met andere woorden weer niet het jaar van de Franse chouchou. Een indrukwekkende Wout van Aert gidste dan weer het peloton richting de top van de col van buiten categorie.

Voorin toonde Peters zich de sterkste. De Fransman, met Nederlandse grootouders, rekende af met Zakarin, Verona en Skujins. Hermans schoot tekort. De Belg moest vrede nemen met een zesde plaats. Peters soleerde naar zijn tweede profoverwinning uit zijn carrière. Vorig jaar schoot hij ook al raak in de zeventiende etappe van de Giro.

Pogacar neemt tijd terug, Dumoulin offert zich op

En de favorieten? Tadej Pogacar, die gisteren 1'21" in de waaierrit verloor, pakte na een stevige demarrage op de Col de Peyresourde veertig seconden terug op Primoz Roglic en co. Tom Dumoulin offerde zich daarnaast op voor zijn Sloveense kopman. De Nederlander viel zo weg uit de top van het algemeen klassement. Alles op Roglic bij Jumbo-Visma. Adam Yates blijft leider.

