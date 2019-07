PERSCONFERENTIES. Fuglsang droomt van podium, Porte: “Thomas zal nog beter zijn dan vorig jaar” DMM

04 juli 2019

15u34

Bron: Belga 0 Tour de France Persconferenties, persconferenties en nog eens persconferenties. Net voor de Tour worden we er een beetje mee om de oren geslagen. Hieronder een overzicht van wat de belangrijkse actoren te zeggen hadden.

Fuglsang: “Als Thomas de vorm van vorig jaar heeft, kan het een gesloten Tour worden”

“Het doel is op het podium staan”, bekende Fuglsang in de perszaal in Brussel. “Het podium zou mogelijk moeten zijn met mijn sterke ploeg achter mij. De droom is de Tourzege, maar laten we niet vergeten dat de winnaar van vorig jaar er wel bij is en dat Ineos de ervaring heeft om zo’n wedstrijd te controleren. Als Geraint Thomas de vorm heeft van vorig jaar, zou het wel eens een minder open Tour kunnen zijn dan iedereen denkt.”

Fuglsang won dit voorjaar de Ruta del Sol, Luik-Bastenaken-Luik en de Dauphiné. Zijn beste klassement in de Tour is een zevende plaats in 2013. “Of ik fris ben? Na de Dauphine was ik een dag thuis en daarna ben ik vertrokken op hoogtetraining, natuurlijk hebben we niet overdreven daarmee. Daar ben ik een week gebleven, vervolgens zijn we de Alpenritten gaan verkennen. Daarna was ik enkele dagen thuis om mijn dochter haar verjaardag te vieren en nu zit ik hier. Tijd vliegt”, lachte de Deen.

Het zwaartepunt van de Tour ligt dit jaar met de Alpenritten in de slotweek. “Het is moeilijk in te schatten of je daar alleen het verschil kan maken. Je kan niet al te veel afwachten - denk ik. Daarnaast heb je ook nog bonificatieseconden. Enkele seconden kunnen het verschil maken, als de verschillen in het klassement niet al te groot zijn. Er zijn immers ook minder kilometers tegen de klok.”

Nairo Quintana: Cols boven 2.000 meter zijn voor mij een goede zaak”

“Zoals elk jaar zijn er wat zenuwen voor de start, is de honger er ook om er aan te beginnen. Ik heb me heel goed voorbereid, heb de cruciale ritten verkend na de Dauphiné en ik start hier met ambitie, zoals elk jaar. Ik kan terugvallen op een sterk team, met ook nog Mikel Landa. Twee troeven, dat vormt zeker geen nadeel en hopelijk is het geluk aan onze zijde.”

“Die vele cols boven de 2.000 meter zijn voor mij een goede zaak, want ik ben geboren en getogen op grote hoogte, maar of dit parcours me voordeel biedt ten opzichte van mijn rivalen? Ik weet het niet. Al mijn rivalen bereiden zich voor op de Tour, op die specifieke omstandigheden. Zij hebben ook hun huiswerk gedaan. Maar ik geef toe: de hoogte is zeker geen nadeel voor mij.”

Wie ziet hij dan als zijn voornaamste concurrenten? “The usual suspects. Ineos met Egan Bernal en Geraint Thomas, ik zag de voorbije maanden ook een sterk Astana met Jakob Fuglsang in de vorm van zijn leven en dan heb je ook nog Richie Porte en Adam Yates, die het altijd goed doen in een Grote Ronde. Je mag niemand onderschatten.”

Richie Porte: “Thomas zal nog beter in vorm zijn dan vorig jaar”

“De laatste jaren heb ik mijn dosis pech wel gehad. Maar wat kan je eraan doen? Je moet het aanvaarden. Ik voel mij klaar voor de opdracht. Mijn vorm is goed. Zondag staat met de ploegentijdrit al een eerste belangrijke opdracht op het programma. Daar zullen we meteen 100 procent moeten zijn”, vertelde Porte tijdens een persmoment van zijn ploeg in The Hotel in Brussel.

“Het klopt dat mijn seizoen tot dusver nog niet zo goed is geweest”, erkent de Australiër. “Ik heb wat met de gezondheid gesukkeld maar dat is verleden tijd. Ik heb flink wat hoogtemeters in de benen met stages in de Sierra Nevada en Utah. Mijn vorm is nog niet helemaal top, maar dat hoeft ook niet. Ik verwacht dat deze Tour pas zal worden beslist met het zware drieluik in de Alpen. Dat wordt heel lastig, zeker op het einde van een rittenkoers van drie weken.”

Uittredend winnaar Geraint Thomas is voor Porte dé kanshebber om zichzelf op te volgen. “Hij is de duidelijke favoriet. Ik vermoed dat hij nog beter in vorm zal zijn dan vorig jaar”, meent de Australiër, die het uitvallen van Chris Froome een heel spijtige zaak vindt. “Ik vond het vreselijk nieuws om te horen. Maar ik ben zeker van dat we het laatste van hem nog niet hebben gehoord.”