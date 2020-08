Pech duurt voort voor Lotto-Soudal: ontroostbare John Degenkolb buiten tijd na valpartij JDK

29 augustus 2020

20u15 2 Tour de France De Tour is één dag ver en Lotto-Soudal moet het al met een renner minder stellen. John Degenkolb raakte in de openingsetappe in en rond Nice op het spekgladde wegdek betrokken bij één van de vele valpartijen en liep binnen op 17.58 van Alexander Kristoff. De tijdslimiet was vastgelegd op 15.50. De wedstrijdjury was onverbiddelijk: exit ‘Dege’.



“’Sometimes you win, sometimes you lose’. Vandaag heb ik alles verloren”, was Degenkolb na afloop ontroostbaar. “Alles waar ik in dit speciale jaar 2020 voor heb gewerkt en getraind. Een valpartij haalde Caleb Ewan, mij en nog tal van andere renners onderuit en verwoestte al mijn dromen al op de eerste dag van deze Tour.”

Degenkolb haalde bij de crash onder meer beide knieën open en moest na afloop van de etappe in het ziekenhuis onder de scanner. Het resultaat van dat onderzoek is tot dusver (nog) niet bekend. “Ik beëindigde de rit met heel veel pijn. Mijn achterstand op Kristoff bedroeg meer dan achttien minuten. Dat is blijkbaar ruim buiten de tijdslimiet. Bijzonder frustrerend, uiteraard. Maar dat is de harde realiteit van de koers. Ik ben zeer triest.”

Ook Rafael Valls gaat niet van start in de tweede etappe. De 33-jarige Spanjaard van Bahrain-McLaren moet met een gebroken sleutelbeen de Tour verlaten.

Samenvatting eerste etappe:



