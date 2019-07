Pauwels kleurde etappe: “Alles uit deze verschrikkelijke zware rit gehaald” JSU/MCA/GVS

25 juli 2019

18u01 0

Serge Pauwels ging mee in de ontsnapping en finishte op een fraaie achtste stek. “Er zaten heel wat kleppers in die vlucht, dus ik ben tevreden dat ik er een top tien kon uithalen. Het was een verschrikkelijk zware rit, het was naar adem happen. Nu morgen hopelijk even wat kalmer en overmorgen nog eens proberen mee te zitten.”

Greg Van Avermaet: “Gedaan wat we moesten doen”

Ook CCC-ploegmaat Greg Van Avermaet voelde de benen kriebelen en trok mee in het offensief. Het leverde hem de prijs van de strijdlust op. “We hebben alles gedaan wat we moesten doen met de ploeg, maar ik heb heel diep moeten gaan.”