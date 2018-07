Pauwels: "In 1994 zag ik hier Indurain in het geel, nu zat ik in ontsnapping met geel. Bijzonder" XC

Bron: Belga 0 Tour De France Serge Pauwels schoof mee in de vroege vlucht en werd uiteindelijk vijfde. "Dit is een resultaat waar ik wel mee kan leven", zei hij na afloop. "Alaphilippe was gewoon veel sterker, ik mag niet ontgoocheld zijn."

"Deze etappe had ik als eerste aangestipt in deze Tour", gaf hij meteen na afloop mee. "In 1994 was ik hier met vakantie toen de Tour passeerde, ik weet nog exact in welke bocht we stonden, en zag ik voor het eerst de Tour in levenden lijve. Indurain reed toen in het geel, dat was een heel mooie herinnering. Daar is het vuur voor het wielrennen aangestoken bij mij en nu was ik met de gele trui in de ontsnapping. Dat is toch wel bijzonder."

Pauwels heeft intussen een patent op een lange ontsnapping. "Ik weet intussen zo'n beetje hoe het werkt in de Tour, hier moet ik mijn kansen nemen. Dit is mij moment van het jaar. Dit was een rit die ideaal was voor aanvallers, een etappe zoals ik het graag heb, maar ik weet tegelijkertijd ook dat veel jongens die rit hadden aangeduid. Ik had er een beetje op gegokt dat er in het begin, rond het meer van Annecy, niemand zou wegrijden en dat bleek een goede gok."

"Op die eerste klim had ik me goed vooraan geplaatst en voelde ik dat het zou kunnen gebeuren. Daarna was het een strijd om weg te geraken. Ik heb zelfs mijn twee bidons weggegooid om geen ballast mee te dragen. Ik wilde echt mee en had er alles voor over. Dat lukte en ik reed dan weg met een goede groep van renners, zo'n 20, die dan col na col verder uitdunde. Een slijtageslag zo heb ik het graag. De eerste drie uur waren al zeer lastig en dan is het explosieve er op het einde bij velen af en dan ben ik meestal goed en moet ik het proberen. Ik beschouwde die laatste twee cols als één inspanning van één uur en heb echt getraind op dit soort inspanningen."

Maar enkele renners waren sterker, zoals de latere winnaar. "Alaphilippe is een klasbak, hij was outstanding. Hij had die punch op het einde wel nog en ik niet. Ik wist dat het moeilijk zou zijn om hem te volgen toen hij aanviel en dat bleek ook het geval. Ik reed mijn eigen tempo omhoog en kon dat goed aanhouden, wie voor me was, was gewoon sterker. Ik kan leven met dit resultaat. We kwamen nog wel in de buurt van die tweede plek, maar uiteindelijk toch niet en dit is een eerlijk resultaat."

Woensdag en donderdag volgen opnieuw twee bergritten door de Alpen. Trekt hij weer in de aanval? "Ik zal vanavond toch even goed moeten herstellen en moeten bekijken hoe ik het zal aanvangen. Ik kan geen drie dagen op rij in de aanval trekken. Misschien moet ik woensdag een beetje herstellen en donderdag het dan nog eens proberen, in de rit naar l'Alpe d'Huez, dat is toch ook een heel mooie rit. Twee aankomsten bergop de komende dagen, het zal ook afwachten zijn wat de klassementsrenners zullen doen. Zij voelen zich wellicht dan ook geïnspireerd en daarom ben ik ook blij dat ik vandaag mee was in de aanval. Ik was op de afspraak."

Pauwels reed meteen na de finish naar zijn vrouw Ine Beyen en de twee kinderen, Odile en Marcelle (de jongste). "Ze waren al de eerste drie dagen in de Tour, naar de Roubaix-rit en nu nog tot het einde van de passage in de Alpen. Ik hoop ze nog eens mee te kunnen nemen op het podium en zal mijn best blijven doen om dat te realiseren."