Patrick Lefevere heeft nog geen hoofdsponsor voor 2019: "Ik ben op zoek naar geld" Bart Audoore in Frankrijk

24 juli 2018

07u36 0 Tour De France Maten, Makkers, Wolfpack: Maes wordt vanaf 2019 een belangrijke cosponsor bij Quick.Step. Of moeten we zeggen bij de ploeg Patrick Lefevere? Want de huidige hoofdsponsor zet volgend jaar een stap opzij en zal niet langer de grootste naam op het shirt zijn. Lefevere: “Ik ben op zoek naar geld.”

Mogen we je proficiat wensen met de nieuwe sponsor?

“Jazeker. Dit is een goeie ‘match’. Maes 0,0 komt volgend jaar achteraan op onze trui te staan, rond ons eigen Wolfpack-logo. Geen ander merk kan de boodschap van kameraadschap beter uitdragen dan het ‘merk van de maten’.”

Vergroot dit de slagkracht van de ploeg?

“Jammer genoeg niet. Maes wordt geen hoofdsponsor, ze zullen ook niet in de naam van de ploeg staan. De komst compenseert het feit dat de sponsordeal met Quick.Step verandert. We hebben een akkoord gesloten met Quick.Step dat ze ook de komende drie jaar deel zullen uitmaken van de ploeg, maar dan in een tweede rol.”

Wat betekent dat concreet?

“Dat ik op zoek ben naar geld. Een hoofd- en naamsponsor. Quick.Step zal volgend jaar nog op de trui staan, maar niet meer zo groot.”

Het jaar is over halfweg. Is dat verontrustend nieuws?

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN