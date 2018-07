Ouders van Casartelli ontmoeten Quick.Steptalent vernoemd naar hun onfortuinlijke zoon: "Die mama had de tranen in haar ogen" DMM

25 juli 2018

11u37

Bron: NOS 0 Tour De France De afdaling van de Col de Portet d'Aspet en de naam Casartelli zijn voor eeuwig met elkaar verbonden. De 24-jarige olympische kampioen verongelukte in de afzink van de Pyreneeëncol, maar wordt 23 jaar na datum wel nog steeds in de wielerharten gedragen. Een opvallende ontmoeting tijdens de rit van gisteren bewees dat eens te meer.

Net voor het momument opgedragen aan Fabio Casartelli leerden de ouders van de gestorven wielrenner immers Fabio Jakobsen kennen. De jonge Nederlander werd in 1996 geboren en is vernoemd naar Casartelli. De NOS was erbij en legde de emotionele gebeurtenis vast op de gevoelige plaat.

"Het was een heel speciaal moment", zei de Quick.Steprenner achteraf. "Het zijn de ouders van die jongen en hij was amper 24 toen hij overleed. Ze hebben daar natuurlijk dat gedenkteken voor hem. Er was een fanclub aanwezig en zijn moeder stond met de tranen in de ogen. Toen kreeg ik het ook wel even moeilijk. Het maakte toen wel echt even indruk op mij. Zeker omdat Phil (Gilbert, red.) ook net was gevallen..."

Een bijzonder moment: Fabio Jakobsen ontmoet de ouders van Fabio Casartelli.



Jakobsen werd geboren in 1996 en is vernoemd naar de Italiaan die een jaar eerder overleed tijdens de Tour. #TDF2018 pic.twitter.com/LXPbDGH4NI NOS Sport(@ NOSsport) link