Organisatie maakt er zootje van op moment dat ritwinnaar Dumoulin finisht: "Iedereen zei me dat ik tweede was"

28 juli 2018

17u44 8 Tour De France Vreemde ontknoping van de afsluitende tijdrit van deze Tour de France. Tom Dumoulin, de Nederlandse wereldkampioen tegen de klok, leek op basis van de officiële Tourklok zijn tanden aanvankelijk stuk te bijten op de tijd van Chris Froome. Maar enkele tellen later werd Dumoulin dan toch aangeduid als winnaar. Excusez-moi?

Wat was er gebeurd? De Tourorganisatie had er een zootje van gemaakt. De officiële Tourklok toonde aanvankelijk dat Dumoulin boven de tijd van Froome bleef, maar dat werd al snel gecorrigeerd. De reden? De klok was enkele meters te vroeg stopgezet toen Froome arriveerde. Die korte tijdspanne werd in acht genomen toen Dumoulin over de streep kwam.

Ook Dumoulin zelf verkeerde meteen na zijn aankomst in dubio. "Ik had tijdens de tijdrit geen idee wat de verschillen waren. Ik heb bewust geen risico's genomen", aldus de Nederlandse sneltrein. "Nadat ik over de aankomst was gereden, riepen de mensen dat ik tweede was, op een seconde van Froome. Maar blijkbaar was ik toch een tel sneller."

Kledingsponsor bedanken

Dumoulin kon zijn oren alvast niet geloven, toen hij dan toch te horen kreeg dat hij de tijdrit had gewonnen. "Vanochtend was er al die stress met de trui die we kwijt waren", aldus Dumoulin. "Ik moet onze kledingsponsor echt bedanken, zonder hen had ik niet kunnen winnen in deze prachtige regenboogtrui."

"Een seconde verschil. Kun je het geloven?", kwam Dumoulin nog eens terug op de vreemde ontknoping. "Er valt zoveel stress van me af. Ik ben zo blij. Ik ga hier even heel hard van genieten. Ik had geen idee hoe de verschillen waren. Ik heb bewust geen risico's genomen. Ongelooflijk dat het zo uitpakt."

"Ik heb gewonnen!"



WOW!!! TOM DUMOULIN 🇳🇱 WINT DE TIJDRIT

En tweede in het eindklassement. Grote, grote klasse! #TDF2018 #Dumoulin pic.twitter.com/7wcCtlVdi2 Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Bijzonder.

Froome finisht in 40min50sec

Dumoulin finisht in 40min52sec en wint. Dat noem ik sensationeel. 💪💪. Congrats Tom!! Bram Tankink(@ bramtankink) link