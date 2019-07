Opvallend: Tour-renners rijden met blauwe armband en fluitje de berg af richting teambus



Joeri De Knop in Frankrijk

20 juli 2019

18u48

Bron: Eigen berichtgeving

Opvallend: met een blauwe armband en een fluitje rond de nek daalden de Tourrenners na afloop van de veertiende etappe vanop de top van de Tourmalet af naar de teambusparking, vier kilometer lager in het skistation La Mongie. Eerder deden ze dat ook al op La Planche des Belles Filles. En ook morgen zal dat het geval zijn na de etappe met aankomst op Prat d’Albis.

“Prima zaak”, vindt Yves Lampaert, die spontaan even poseerde met de attributen. “Alles voor de veiligheid. Het is Tourorganisator Amaury Sport Organisation (ASO) zelf die ons die dingen verstrekt. De teamverzorger stopt ze mee in de ‘musette’ met verse kledij, die we boven aangereikt krijgen. Met het fluitje horen de afdalende toeschouwers je naderen en springen ze uit de weg. De blauwe armband vermijdt dan weer een situatie zoals vorig jaar met Chris Froome.”

Ter herinnering: Froome werd toen na de zeventiende rit tijdens de afdaling van de Col du Portet door een overijverige politieagent van de fiets getrokken, omdat die dacht dat de renner, vrij onherkenbaar gehuld in een windjack, een wielertoerist was die de regels overtrad.