Opnieuw een stevige valpartij: koploper Benoot kan niet tijdig corrigeren en gaat over de vangrail Redactie

01 september 2020

17u26 0

Pech voor Tiesj Benoot in de vierde Tourrit. Onze landgenoot van Team Sunweb trok mee in de vlucht van de dag, maar kwam in de finale stevig ten val. Op een aflopende strook op weg naar de Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes schatte de Oost-Vlaming een bocht verkeerd in - Politt dreef het tempo op dat moment flink op. Benoot kon niet meer corrigeren en ging op en over de vangrail. Hij was even aangeslagen, maar stapte wel weer op de fiets. Zijn kansen op ritsucces verspeelde Benoot wel.

Volg de finale HIER live!

Klik HIER om naar ons Tourcenter ‘Vlaeminck in Frankrijk’ te gaan.