Op zoek naar de roots van Thomas: "Als Geraint de Tour wint, is hij de grootste Welshe sportman ooit"

Bron: Eigen berichtgeving 4 Tour De France 'He is Welsh, he is our boy.' Geraint Thomas (32) zorgt in Wales voor een opstoot van vaderlandsliefde. Uw krant ging op zoek naar zijn roots: een verslag uit de buik van Cardiff, zwanger van een nieuwe wielerheld. "Als Geraint de Tour wint, is hij de grootste Welshe sportman ooit." En dat zegt wat in het land van Gareth Bale.

'Yeeaaah.' Uit een koffie-wielerbar met de toepasselijke naam 'I want to ride my bike' in hartje Cardiff, de hoofdstad van Wales, stijgen luide kreten op. Het gejuich is tot op straat te horen. Thomas heeft net de finish overschreden op de Col du Portet van de zeventiende rit, hij reed symbolisch zijn Sky-ploegmaat Chris Froome er af. De tientallen fans voor het brede tv-scherm zijn verrukt: ze beseffen dat Thomas de Tour in een beslissende plooi legt, dit kan toch niet meer mislopen?

De wielerbar is het trefpunt voor wielertoeristen in Cardiff, letterlijk een drive-in waar je je fiets in de bar kan stallen. Het hele interieur ademt koers uit: aan de muur hangen vintagefietsen, gehandtekende shirts - we zien een witte Tourtrui van Thomas - of ingekaderde foto's van wielrenners, zoals een zwoegende Eddy Merckx, zwart-wit in de Tour. En een cappuccino, die krijg je met een fiets in het melkschuim gegraveerd.

